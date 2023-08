Rivera, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Duríssims moments per a Albert Rivera després de la mort el passat diumenge 20 del seu pare, Agustín , als 71 anys. Tal com va avançar Esdiario, el progenitor de l'exlíder de Ciutadans moria de forma sobtada el matí del 20 d'agost per un problema cardíac del qual no se'n tenia constància prèvia i que ha deixat tota la seva família completament commocionada.

Una fatal notícia que sorprenia l'expolític a Londres, on passava uns dies de vacances. Enfonsat, agafava un vol a Màlaga (on residia i va morir el seu pare) per donar el seu darrer adéu a una de les persones més importants de la seva vida.

"Estem trencats. És un dia molt difícil" confessava un Albert desolat a les portes del tanatori de l'Axarquia, situat a la localitat de Vélez-Màlaga, on no va dubtar a desplaçar-se Malú per donar suport a la seva exparella en aquest dolorós tràngol.

Demostrant que la seva relació continua sent bona malgrat la seva recent separació, la cantant va anar a la vetlla acompanyada per la seva mare, Pepi Benítez, per estar al costat del pare de la seva filla Lucía i de la seva exfamília política en aquests moments. Això sí, discreta com sempre, Malú evitava fer declaracions davant de les càmeres.