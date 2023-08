Foto: Europa Press

Entre el juny i el juliol les notícies havien estat, si no bones, una mica millors pel que fa a l' estat dels embassaments de Catalunya, però, de nou, la situació torna a ser crítica. I és que recentment, la quantitat d'aigua que contenen ha tornat a ser, de mitjana, del 25%, i ha registrat mínims de l'actual període de sequera.

Això és degut, en bona part, al fet que les precipitacions que van caure durant els mesos de maig i juny no han estat suficients perquè remunti i s'estabilitzi la quantitat d'aigua que hi ha en aquests recintes repartits pel territori.

De fet, a finals del mes passat les reserves van passar d'estar prop del 30% (fins i tot acostant-se a tenir un terç de la capacitat màxima) al 28% .

Tot i això, el descens en no s'ha quedat en aquests nivells i encara s'ha accentuat, fins al punt que han caigut uns 3 punts percentuals més en poc més de dues setmanes.

Això fa que alguns dels embassaments presentin un aspecte desolador, amb una quantitat d'aigua baixíssima, nivells que no es veien des de principis d'aquest segle.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) permet, a través de la seva pàgina web, comprovar en el moment que es vulgui l'estat dels embassaments.

Les dades més recents d'aquest organisme assenyalen que el pantà de Darnius Boadella (Girona) ha baixat del 21,5% al 18,47% de la capacitat total . De la mateixa manera, també s'ha posat la lupa a l'estat de Riudecanyes i Siurana (Tarragona), dos dels quals tenen les reserves a un nivell més baix. Respectivament, han passat d´un nivell del 5,3% al 4,94% i d´un 5,9% d´aigua a un 5,36%.

Tot i això, l'ACA continua apuntant que en cap cas s'entraria en fase d'emergència (vermella) per sequera fins, com a mínim, el mes de novembre. L'actual escenari (taronja) és d' excepcionalitat i contempla l'aplicació de les restriccions que ja s'estan aplicant, com ara la limitació del reg de parcs i jardins de ciutats i pobles, entre d'altres.

Les dades de l'ACA mostren que el volum actual continua estant per sota del que hi havia per aquestes mateixes dates el 2022, que era del 39,81%.



PLUJA DURANT LA SETMANA DEL 21 D'AGOST

Així doncs, la sequera continua agreujant-se... encara que si es mira cap a un futur immediat arriben bones notícies en forma de precipitacions. I és que la previsió per a aquesta setmana del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) és que plourà a bona part del territori.

De fet, malgrat les altes temperatures (l'onada de calor colpejarà de manera severa entre el dilluns 21 i el divendres 25, segons ha anunciat també l'SMC), està previst que les precipitacions també puguin arribar a diversos punts de la geografia de Catalunya.

No obstant això, més enllà que puguin caure pluges, ruixats i/o tempestes de forma puntual (és una cosa habitual al mes d'agost, si s'observa la història de tots els estius), el que caldria i desitjable és que aquestes arribessin de forma constant.

Aquest escenari, però, sembla poc previsible a curt termini. Sí que és segur que els termòmetres donaran una treva de cara al cap de setmana dels dies 26 i 27, el darrer d'aquest mes d'agost del 2023.