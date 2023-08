Un helicòpter dels Bombers. Foto: Europa Press

El president del Govern d'Espanya en funcions, Pedro Sánchez, ha avançat que quan es doni per controlat el foc que afecta l'illa de Tenerife, el Consell de Ministres ho declararà zona catastròfica.

Sánchez ha fet aquest anunci després d'una visita a una part de la zona afectada pel foc que es va iniciar la nit del 15 d'agost a les muntanyes d'Arafo i que afecta actualment uns 12 municipis, on ha arrasat prop de 15.000 hectàrees a un perímetre de gairebé 90 quilòmetres.

"En el moment en què se superi l'incendi, en definitiva que ja estigui donat per controlat, el Consell de Ministres, com no pot ser d'una altra manera, aprovarà la declaració de zona greument afectada per una emergència de protecció civil, cosa que col·loquialment tothom coneix per declaració de zona catastròfica", ha dit en declaracions als periodistes al Lloc de Comandament Avançat.

El candidat del PSOE a la reelecció també ha volgut ressaltar que la presència del Govern d'Espanya a les feines d'extinció que s'estan fent en aquest foc "ha estat absoluta" des de l'inici amb la presència del delegat a les Canàries, així com de ministres i la seva pròpia.

Ha afegit que el que es vol és que aquesta presència personal "sigui el testimoni d'aquest compromís no només del Govern sinó també del conjunt de la ciutadania espanyola" perquè, ha subratllat, "tota Espanya està amb les illes Canàries i amb Tenerife", apuntant que ho està "ara" i "ho estarà" a les tasques de reconstrucció, de recuperació i d'estabilització dels ciutadans afectats a l'illa.

Les pròximes hores, va admetre, seran "molt importants" per donar per estabilitzat el foc els propers dies, i per això espera que ajudi la meteorologia.

El president en funcions ha volgut ressaltar també la importància de la naturalesa del servei públic de protecció civil, qüestió que ha subratllat cal "reconèixer i recolzar" després de veure en altres zones del món "incendis devastadors, amb persones mortes", cosa que "afortunadament a Tenerife no ha passat” i espera que no passi els propers dies.

En aquest sentit, va incidir en la cooperació i col·laboració que s'ha produït entre totes les administracions, així com en el comportament “exemplar” de la ciutadania.

Sánchez també ha agraït la feina dels mitjans de comunicació en moments com l'actual on "és més important si és possible la informació fidedigna, veraç" del que està succeint i intentar "esbojarrar qualsevol bitlla", reconeixement que ha realitzat també la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.