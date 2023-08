Un home intenta refrescar-se per combatre la calor. Foto: Europa Press

Calor, vent, tempestes i onatge posaran aquest dimarts 22 d'agost en risc Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i 10 comunitats autònomes en una jornada marcada per temperatures significativament altes a bona part del país, que arribaran als 42 graus a Lleida i 40 a Girona, així com també hi haurà tempestes localment fortes al Pirineu Català.

Segons la predicció de l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) , les màximes del país s'assoliran a Badajoz i Còrdova amb 43 graus, Lleida i Ourense, amb 42, Càceres, Ciudad Real, Sevilla, Toledo i Saragossa amb 41 graus i Girona, Jaén , Logronyo, Pamplona, Salamanca i Zamora, amb 40.

En concret, la calor activarà els avisos a Almeria, Cadis, Granada, Burgos, Lleó, Palència, Segòvia, Sòria, Albacete, Conca, Ciudad Real, Guadalajara, La Corunya, Lugo, Pontevedra, Àlaba i València, que ascendirà a important a Còrdova, Huelva, Jaén, Sevilla, Aragó, Àvila, Salamanca, Valladolid, Zamora, Toledo , Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Extremadura, Ourense, Madrid, Navarra, La Rioja.

A més, per vent i onatge estarà en risc Cadis, mentre que les tempestes activaran els avisos a Barcelona, Girona i Lleida.

Aquest dimarts 22 s'esperen intervals ennuvolats a Galícia i Cantàbric, cinc cels poc ennuvolats en general a la resta del país, excepte alguns intervals ennuvolats a l'àrea de l'Estret i el nord de les illes Canàries.

També hi haurà una mica de nuvolositat d'evolució a la tarda a l'interior de la meitat nord peninsular, amb possibilitat d'algun xàfec o tempesta aïllat a l'entorn de la serralada Cantàbrica, nord del sistema Ibèric, i més probable als Pirineus, sense descartar que pogués ser algun localment fort al Pirineu de Catalunya.

Pel que fa a les temperatures diürnes, aniran en ascens al terç nord-oest peninsular, i amb pocs canvis a la resta, mentre que les nocturnes experimentaran un ascens a la meitat oest peninsular. En el cas de les Canàries, les temperatures màximes assoliran o superaran els 32-34 graus localment als vessants sud i oest.

Els vents bufaran de component nord a Galícia i Cantàbric, i de component est a la meitat sud-est peninsular i Balears, amb intervals de Llevant fort a l'Estret, sent fluixos variables a la resta.