L'embassament de Rialb @Europa Press

L'estiu, acompanyat d'altes temperatures, onades de calor i sobretot, manca de pluges, està causant estralls als embassaments de les conques internes catalana que ja acumulen un mes i mig baixant les reserves hídriques, que van variar un -2,73% segons dades del Ministeri dAgricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

Les reserves hídriques dels embassaments de la conca interna catalana se situen actualment a 178 hm3 i encarem ja la sisena setmana consecutiva amb descens de l'aigua emmagatzemada. Després d'una breu recuperació per les pluges del maig, aquest juliol i l'agost és mortal per a les reserves hídriques. Les precipitacions no fan acte de presència i les onades de calor porten temperatures extremes que aviven el consum d'aigua a les llars.

La situació és crítica en comparació amb el 2021 , on es va marcar un màxim de 619hm3, cosa que significa un 348,75% més de reserves hídriques.

En comparatiu amb el 2023 , el màxim registrat aquest any ha estat durant la setmana 28 (10 de juliol a 18 de juliol), amb 207 hm3 , xifra tres vegades inferior.

Des de la setmana 28 d'aquest mes de juliol, les reserves hídriques han caigut en picat per les poques precipitacions dels mesos d'estiu i les temperatures altes que propicien la despesa d'aigua domèstica. Actualment, a la setmana 34 (22 d'agost al 27 d'agost), es registra una reserva de 178 hm3, un 14% menys d'aigua.

A PROP DEL MÍNIM D'AQUEST ANY

Tot i que encara no s'ha assolit el mínim registrat aquest any, la tendència negativa indica que les properes setmanes podríem registrar números històrics. Aquest 2023 , durant la setmana 20 i 21 (22 de maig al 4 de juny, es van registrar només 171hm3 . Actualment ens trobem a escassos 7hm3 de marcar un nou mínim que agafaria encara més l'estat de la sequera.