Foto: Ai. de Calvià

5 turistes estrangers han estat multats amb 180.000 euros des de començament d'estiu per passar d'un balcó a un altre en hotels de la zona de Magaluf.

Segons va informar l'Ajuntament de Calvià dimarts 22 d'agost passat en un comunicat, la Policia Local ha denunciat els casos i identificat els responsables. Cadascun ha estat multat amb una sanció de 36.000 euros i l'expulsió immediata de l'hotel on s'hostatjaven, en compliment del Decret de Turisme d'Excessos.

El director general d'Activitats i Comerç, Infraccions i Sancions, i Vies i Obres, Juan Feliu, ha recordat que “aquestes sancions comporten un potent efecte dissuasiu”.

“El balconing no és tolerable al nostre municipi, és una pràctica irresponsable que pot causar greus lesions irreversibles i fins i tot la mort. i no és la imatge que volem per al nostre municipi”, ha expressat el regidor.

Així, en la línia de "tolerància zero" amb l'incivisme i els excessos impulsada pel govern municipal, des del consistori s'ha intensificat la tasca dels agents de la Policia Local al control del balconing.

L'últim cas ha estat detectat a les 06.00 hores, quan un turista saltava d'un balcó a un altre. Se li ha aplicat la corresponent sanció i expulsió de lestabliment.