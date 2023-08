Amb l'actuació del cantant, David Bisbal , que ha celebrat més de vint anys a la indústria musical amb la gira Me Siento Vivo Tour , aquesta nit s'ha posat punt final a la vint-i-tresena edició del Cap Roig Festival . En total, 23 actuacions de grans estrelles internacionals i nacionals han conformat, un any més, un cartell eclèctic i de primer nivell que ha permès al públic assistent gaudir d´una experiència cultural única en un entorn inigualable de la Costa Brava, els Jardins de Cap Roig.

Per l'escenari de Cap Roig han desfilat aquest any artistes de la talla de Rod Stewart, Ara Malikian, Sebastian Yatra, Norah Jones, Amics de les Arts, Damien Rice, Pablo López, Mika, Pablo Alborán, Stay Homas, Simply Red, Tamboret, Joan Dausà, Sílvia Pérez Cruz, Lola Índigo, Els Catarres, Llum Casal, Manuel Carrasco, Vanesa Martin, Juan Diego Flórez i David Bisbal. El festival també ha acollit els espectacles familiars de Dàmaris Gelabert i De Simba a Kiara, el tribut al Rei Lleó , en el marc del Cap Roig Mini.

Festival Cap RoIG- Caixabank

El Cap Roig Festival, organitzat pel Grup Clipper's amb l'impuls de CaixaBank, clou aquesta edició amb una xifra de 53.025 espectadors. El festival ha aconseguit penjar el cartell d'entrades exhaurides en un total de 12 concerts i ha aconseguit un índex d'ocupació del 94%.

La directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank , Maria Luísa Martínez Gistau, ha destacat "la gran qualitat artística i l'èxit d'assistència d'aquesta edició del Cap Roig Festival, que consoliden el festival com una de les cites culturals més rellevants de l'estiu". Martínez Gistau ha afegit que “un any més, el festival ha complert el seu objectiu de dinamitzar la cultura i l'economia del Baix Empordà, un vincle estret amb el territori pel qual CaixaBank, com a entitat propera als territoris on és present, impulsa el Cap Roig Festival”.

Per la seva banda, el president del Grup Clipper's i director del Cap Roig Festival , Juli Guiu , s'ha mostrat “orgullós de veure com el Festival de Cap Roig ha estat rebut de nou amb confiança per part del públic, que ha donat suport a les diverses propostes artístiques any rere any. En aquesta edició hem aconseguit una ocupació del 94% en 23 nits extraordinàries juntament amb algunes de les estrelles nacionals i internacionals més destacades del moment”. A més, Guiu ha aprofitat per “agrair a l'equip que ha treballat per fer realitat aquest festival, així com al suport de CaixaBank, la Fundació “la Caixa” i els nostres patrocinadors. La vostra col·laboració ha contribuït una vegada més a fer créixer el festival ia consolidar-lo com un dels esdeveniments d'estiu mediterrani més destacats a nivell internacional.”

Una destacada proposta culinària

En aquesta vint-i-tresena edició, el públic de Cap Roig ha pogut gaudir novament d'una experiència única abans i després dels concerts gràcies a la destacada proposta culinària proporcionada pels Germans Torres , que a més de crear i dissenyar un menú exclusiu per al restaurant del festival, com a novetat en aquesta edició també han ofert la possibilitat de gaudir d´un sopar en format còctel en una de les exclusives terrasses del jardí. A més, Cal Blay Food Lovers ha brindat als assistents una oferta gastronòmica variada i d'alta qualitat a la zona del Village.

Concert solidari i programació per al públic familiar

El Cap Roig Festival ha tornat a comptar aquest any a la seva programació amb una nit solidària. Una part de la recaptació de l'espectacle de Vanesa Martin es destinarà a un projecte de l' Associació POTS , entitat sense ànim de lucre que treballa amb l'objectiu de crear i impulsar projectes d'activitat física, esport i lleure per a col·lectius en risc d'exclusió social del Baix Empordà i de la província de Girona. Concretament, la recaptació del concert es dedicarà a potenciar la sala d'estimulació sensorial de l'Espai POTS a Sant Antoni de Calonge, el centre polivalent de l'associació on es duen a terme sessions individuals i en grup al voltant de la salut física i emocional . L'objectiu és invertir a l'equipament de la sala multisensorial per convertir-la en un entorn totalment immersiu i adaptat a tots els usuaris.

En aquesta edició també s'ha dut a terme el Cap Roig Mini , la iniciativa de programació infantil i familiar del festival. Aquest any s'han ofert dos espectacles: el concert de Dàmaris Gelabert i De Simba a Kiara, el tribut al Rei Lleó , un dels millors espectacles infantils en català que es poden veure sobre els escenaris.