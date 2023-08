Dos efectius dels Bombers. Foto: Europa Press

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, va assegurar el passat dimecres 23 d'agost que el Govern de les Canàries preveu donar per estabilitzat l'incendi forestal de Tenerife al llarg d'aquest dijous 24, amb gairebé 15.000 hectàrees cremades i un perímetre de 90 quilòmetres.

En declaracions als periodistes acompanyada per la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic en funcions, Teresa Ribera, i el president canari, Fernando Clavijo, ha destacat l '"emoció" que es viu al Lloc de Comandament Avançat després de gairebé 9 dies de "treball incansable" de les quatre administracions públiques implicades perquè es comença a veure "la llum al final del túnel".

Dávila ha destacat que la zona sud "ja està força refermada" perquè s'ha treballat de "forma intensa" al llarg d'aquest dimecres amb mitjans aeris al front de Güímar pel que confia, amb "prudència", que l'incendi es doni per estabilitzat aquest dia 24, alhora que ha agraït al Govern central la disponibilitat de mitjans.

Per part seva, Ribera ha destacat que la jornada de dimecres 23 es veu amb "més optimisme" després dels "terribles moments" viscuts en l'última setmana encara que ha demanat encara "prudència i cautela" fins que culmini tota la tasca de control i extinció del dispositiu.

La ministra va ressaltar la disponibilitat de mitjans aeris i terrestres per combatre les flames i contenir "amb èxit" un incendi d'aquestes característiques ja que s'ha fet amb el "màxim respecte i prioritat" per a la població civil i els habitatges però també "pensant" a quina afecció hi podria haver per als ecosistemes, amb gairebé 3.000 hectàrees del Parc Nacional del Teide afectades i unes 10.000 de la corona forestal.

Alhora, ha posat en valor la defensa que s'ha fet d'"infraestructures emblemàtiques" com les de l'Institut Astrofísic de Canàries (IAC) i l'Observatori Atmosfèric d'Izaña, alhora que ha donat les gràcies a la tasca de tot l'equip que ha estat "a peu" d'incendi" per garantir la protecció de la societat.