YouTube està provant una nova funció per a la seva aplicació en dispositius Android que permet als usuaris buscar cançons amb tan sols taral·lejar la seva melodia.

La plataforma de contingut de Google continua treballant per millorar lexperiència dels usuaris a través de noves funcions. En aquest cas, amb el desenvolupament duna nova característica per a lopció de cerca per veu.

Es tracta d'una opció amb què els usuaris podran buscar cançons amb tan sols taral·lejar la melodia o cantar la lletra del tema que vulguin trobar. També podran gravar una cançó que s'estigui reproduint en aquell moment per buscar-la automàticament a la plataforma, a l'estil d'altres apps com Shazam.

Així ho ha detallat la companyia a la seva pàgina de suport de Funcions de prova i experiments de YouTube, on ha puntualitzat que els usuaris poden passar de la cerca per veu a la nova funció de cerca per cançó i taral·lejar.

S'ha de tenir en compte que, en cas que els usuaris escullen l'opció de gravar un tema que ja estigui sonant per cercar-lo posteriorment, l'enregistrament haurà de durar més de tres segons.

Igualment, segons ha explicat YouTube, una vegada identificada la cançó, s'obrirà dins de l'aplicació el contingut relacionat amb la cerca, que pot ser el vídeo musical oficial, els vídeos generats pels usuaris o els shorts que incloguin aquesta cançó.

Aquesta nova funció de cerca per veu forma part dels experiments de Google per a YouTube i, de moment, només està disponible per a un nombre limitat d'usuaris a l'aplicació per a dispositius Android