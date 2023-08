Una zona seca al pantà de la Baells. Foto: Europa Press

Els embassaments de les conques internes catalanes han tornat a reduir la seva capacitat i se situen en el 24,23%, fet que suposa 1,02 punts menys respecte al nivell de fa una setmana, quan estaven al 25,25%.

Així ho reflecteix la darrera actualització aquest dijous 24 d'agost de l'informe de l'estat dels embassaments de l' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) . Les dades de l'agència mostren que el volum actual continua estant per sota del que hi havia per aquestes mateixes dates el 2022, que era del 38,91%.

Foto: ACA

D'aquesta manera, l'embassament de Darnius Boadella és al 17,75% de la seva capacitat; el de Sau al 19,83%; Susqueda al 24,89%; La Baells al 32,48%; La Llosa del Cavall al 24,44%; Sant Ponç al 36,38%; Foix al 48,37%; Siurana al 5,19%, i Riudecanyes al 4,89%.

D'altra banda, l'estat dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) amb una capacitat superior als cinc hectòmetres cúbics se situa al 34,39%, quan fa un any es trobaven al 41,23% de la seva capacitat.

NO S'ENTRIARIA EN EMERGÈNCIA FINS AL NOVEMBRE

Tot i aquestes males xifres, l'ACA continua apuntant que en cap cas s'entraria en fase d'emergència (vermella) per sequera fins, com a mínim, el mes de novembre. L'actual escenari (taronja) és d' excepcionalitat i contempla l'aplicació de les restriccions que ja s'estan aplicant, com ara la limitació del reg de parcs i jardins de ciutats i pobles, entre d'altres.