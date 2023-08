El director d'orquestra John Eliot Gardiner ha estat acusat de bufetejar un cantant després de la seva participació al Festival Berlioz a França, ja que va entrar a l'escenari pel costat que no devia en el moment de l'actuació.

John Eliot Gardiner / ep

El músic que va ser copejat és el baix William Thomas, que no va resultar ferit i està previst que participi en les properes actuacions d'una gira en què de moment no continua el mateix Gardiner, segons recull Europa Press de 'The New York Times' .

Gardiner es va retirar del festival dimecres per tornar a Londres a veure el seu metge, segons Nicholas Boyd-Vaughan, portaveu d'Intermusica, l'agència que el representa.

Mentrestant, des del festival s'assegura que s'ha obert una investigació per aclarir-ne els fets. "Ens prenem seriosament les acusacions de comportament inapropiat i actualment estem aclarint els fets en relació amb l'incident" , ha assenyalat George Chambers, portaveu del festival.

Gardiner, fundador de grups com el Cor Monteverdi o l'Orchestre Révolutionnaire et Romantique, va ser el responsable de la direcció musical durant la coronació del rei Carles III de Gran Bretanya al maig. A més de realitzar nombrosos enregistraments, molts dels quals es consideren clàssics, el seu llibre de 2013 sobre Johann Sebastian Bach, 'Bach: Música al castell del cel', ha estat ben rebut per la crítica.