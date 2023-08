Helicòpters dels Bombers. Foto: Europa Press

La millor notícia possible. El Govern de les Canàries va donar per estabilitzat, dijous passat a la nit, 24 d'agost, l'incendi forestal de Tenerife després de 9 dies de treball, amb més de 14.700 hectàrees cremades i un perímetre de 90 quilòmetres al llarg de 12 municipis entre Fasnia i Los Realejos.

Així ho ha avançat en roda de premsa el president de les Canàries, Fernando Clavijo, que ha indicat que ja no queden persones evacuades (només està desallotjada l'àrea de Las Lagunetas que pertany al Sauzal i la part d'Izaña corresponent a La Orotava).

El president també ha assenyalat que segueix havent-hi molta calor a l'illa i per tant s'esperen "petites reactivacions" al llarg del perímetre però hi ha prou mitjans terrestres i aeris per intervenir i actuar amb "contundència".