EuropaPress 5397407 embassament situat dos mil metres altitud acabo municipal naut aran lleida

Endesa canviarà dilluns que ve les dues vàlvules de la presa de Restanca, a la Vall d'Aran (Lleida) , en una operativa que comportarà el buidatge "total" de l'embassament i s'allargarà uns 15 dies.

Segons un comunicat de la companyia aquest divendres, s'"aprofitarà" per executar treballs de manteniment, restauració i millora del dic en diferents fases, per la qual cosa es buidarà l'embassament, de manera escalonada i en dos trams, i s'obrirà el desballestament de fons per reduir-lo fins a la cota mínima.

Durant els treballs de buidatge de l'embassament, es traslladaran les dues noves vàlvules, actualment a la central hidràulica d'Arties, també a la Vall d'Aran, de 1.200 mil·límetres de diàmetre i tres tones de pes cadascuna, que substituiran les originals de 1955.

Mentre duri l'operació capturaran "tots els peixos que habiten" mitjançant el mètode de la pesca elèctrica i, en cas de rescatar una espècie autòctona, se la traslladarà a cisternes d'aigua per alliberar-la.

L'empresa energètica ha assegurat que aquest projecte comportarà una "notable" millora en l'operativa de les vàlvules i millorarà la seguretat en conjunt de tota la infraestructura textualment.