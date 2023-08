Foto: Europa Press

Les famílies pagaran fins a 410,71 euros de mitjana per alumne el proper curs escolar 2023-24, 5 euros més respecte a l'any passat (405,07 euros), segons un estudi de Banqmi que precisa que, malgrat aquest increment, és l' augment més baix (1,39%) dels darrers anys analitzats.

Per comunitats, les famílies de la Comunitat Valenciana pagaran al voltant de 465,55 euros, seguides de les de Catalunya (447,86) i Navarra (447,36), per la qual cosa se situen com les més cares i repeteixen respecte a l'estudi del any passat.

A la banda oposada, hi ha Extremadura amb 383,38 euros, Castella-la Manxa (387,34 euros) i Canàries (389,83). L'estudi destaca el cas de Castella i Lleó que, amb 392,14 euros de mitjana per alumne, és una de les autonomies on més ha pujat el cost mitjà de la tornada a l'escola , concretament un 2,45%, darrere de Catalunya (+2,62%), davant de Galícia (+0,40%) i la Comunitat de Madrid (+0,64%), on els increments són menors.

L'estudi afegeix que els llibres d'Educació Infantil són els que han experimentat la pujada de preu més elevada, juntament amb els d'Educació Primària, amb un 1,55% en tots dos casos, i pugen més a l'escola pública que a la concertada o la privada.

Per exemple, els de la primera etapa educacional a l'escola pública han pujat un 2,15% respecte de l'any passat: de 81,79 euros de mitjana per alumne ara costen 83,55 euros; a l'escola concertada, la pujada ha estat d'un 1,51%, de 101,20 euros a 102,72 euros; ia la privada han passat de costar 121,45 euros de mitjana a 122,87 euros, fet que suposa un encariment de l'1,24%.

LLIBRES

Pel que fa als llibres de Primària, els seus preus s'han augmentat un 2,22% a l'escola pública, un 0,97% a la concertada i un 1,79% a la privada; ia l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) ha passat el contrari: han pujat més a la privada (1,66%), que a la pública (0,84%) o concertada (0,76%).

En general, el preu mitjà dels llibres ha pujat des del curs passat 2022-2023 un 1,4%, dels 183,12 euros de llavors fins als 185,69 euros de mitjana per alumne d'ara, encara que continuen sent més barats a l'escola pública, segons mostra l'estudi realitzat pel comparador financer, amb un preu mitjà de 149,38 euros per alumne respecte dels 176,39 euros de l'escola concertada i els 211,77 euros per alumne de l'escola privada.

Si mirem per comunitats, la Comunitat Valenciana i Euskadi són les autonomies que tenen els preus més alts dels llibres de text, que superen els 200 euros de mitjana, seguides de Galícia amb un preu mitjà de 179,74 euros per alumne; Catalunya amb 197,29 euros i Navarra, amb 196,55 euros. Per contra, Castella-la Manxa (172,68 euros), la Comunitat de Madrid (174,48) i Extremadura (174,61) són les comunitats amb el preu mitjà dels llibres de text per alumne més assequible.

Per dur a terme l'estudi sobre el preu dels llibres, des de Banqmi han demanat les dades de 249 col·legis de tot Espanya (138 públics, 65 concertats i 45 privats). Infantil, 2n, 3r i 6è de primària, 1r i 4t d'ESO i respecte als preus, han estat presos de venda directa a les escoles, a Carrefour, el Corte Inglés iAmazon.