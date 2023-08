Foto: Europa Press

L'ésser humà és l'únic animal capaç d'escollir entre fer el bé o fer el mal. I de vegades, tria el segon. Una de les seves manifestacions més cruels és el terrorisme; sigui quina sigui la seva motivació, es considera que accions del que es considera terrorisme existeixen des del segle I, a Judea (actual Israel).

Posteriorment, l'ús del terme "terrorisme" va ocórrer durant el Regnat del Terror de la Revolució francesa, quan els Jacobins, que governaven l'estat revolucionari, van fer servir la violència, incloent les execucions en massa per guillotina, per obligar a tenir obediència a l'estat ja intimidar els enemics del règim.

Tot i això, aviat es va anar redefinint el concepte, fins al punt que era una cosa utilitzada contra polítics, governs... encara que també contra població civil, persones.

Ja al segle XX es va vincular amb els moviments anarquistes en primera instància, i posteriorment amb socialistes, feixistes i nacionalistes, molts recolzaven en les lluites anticolonials.

15 ANYS DE RECORD

Des del 2008, l'Organització de les Nacions Unides (ONU) va fixar aquest mes d'agost el Dia Internacional de Commemoració i Homenatge a les Víctimes del Terrorisme.

El principal objectiu d'aquesta data és oferir suport i informació tant a les víctimes, com als familiars dels qui van morir, per mitigar el seu dolor i que vegin que el món i sobretot les organitzacions competents estan posant tot l'esforç per capturar els responsables i impedir que aquest tipus d'esdeveniments tornin a passar.

CATALUNYA

A Espanya, el primer en què es pensa quan es pensa en terrorisme és ETA. El grup, vinculat al nacionalisme basc, ha estat la que més assassinats ha comès, mentre que els atemptats de l'11 de març del 2004 a Madrid han estat els més grans en la història del país. Tanmateix, també cal considerar l'existència del terrorisme d'estat.

Pel que fa a Catalunya, els més recents i dolorosos són els del 17 d'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona (obra del terrorisme islàmic), encara que al territori català hi ha hagut altres tragèdies.

Després de la mort del dictador Francisco Franco, ETA va assassinar diversos agents de la Guàrdia Civil el 1987, any en què també hi va haver l' atemptat a Hipercor, l'atemptat més gran de la història de la banda terrorista a la capital catalana, causant la mort de 21 persones i deixant ferides a altres 45.

El desembre del 1990 ETA va atacar, amb un cotxe bomba, un grup d'agents del Cos Nacional de Policia (CNP) de Sabadell. L'assalt va acabar amb 6 assassinats i 10 ferits.

L'últim gran cop del grup basc a Catalunya va ser l'any següent, un atemptat contra la casa caserna de Vic de la Guàrdia Civil. Va consistir en l'explosió d'un cotxe bomba amb uns 200 quilos d'amonal introduït a la caserna de la capital d'Osona. Van morir 10 persones (5 d'elles menors d'edat) i va deixar 44 ferits.

També a Catalunya, però fora de l'acció d'ETA, cal destacar l'activitat de Terra Lliure (actius entre el 1978 i el 1991) i l'intent d'atac aïllat al vestíbul de la comissaria de Cornellà de Llobregat que una agent dels Mossos va frustrar a 2018.