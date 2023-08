L'ús de filtres fotogràfics en diferents ' apps ' pot provocar que els adolescents que naveguen per xarxes socials deixin de ser conscients que "s'estan comparant amb una imatge que porta filtres i pensin que això és la realitat", cosa que pot provocar que "s'incrementi la seva inseguretat i que baixi la seva autoestima", segons ha explicat la psicòloga, Silvia Álava, al videotutorial elaborat per BBVA i Fad Joventut en el marc del projecte 'Educació Connectada'.

Xarxes socials - ep

Al videotutorial, que pretén facilitar una sèrie de consells i indicacions perquè pares i mares puguin ajudar a gestionar la relació dels seus fills amb allò digital, recorden que l'ús de filtres no ha de suposar un risc.

Tot i això, adverteixen que l'ús de filtres pot fer que s'associï l'atractiu físic amb la vàlua personal i que, si una foto no està editada ajustant-se a unes determinades expectatives, se sent por de ser rebutjat per l'aspecte real generant problemes de inseguretat.

Segons la Societat Espanyola de Medicina Estètica (SEME), l'edat dels primers retocs estètics a Espanya ha baixat dels 35 anys als 20 els darrers anys demanant principalment farcits d'àcid hialurònic en llavis i toxina botulínica (bòtox).

D'altra banda, l'ús d'aquest tipus de filtres poden generar expectatives irreals sobre un mateix i els altres, alteren la imatge perquè coincideixi amb un cànon de bellesa inabastable i provoca una persecució de la perfecció que causa ansietat, insatisfacció corporal i baixa autoestima, segons s'ha explicat al tutorial.

Així mateix, en casos extrems es pot produir un trastorn de dismorfia corporal anomenat 'dismorfia del selfie' , un trastorn de salut mental que porta els qui el pateixen a comparar-se contínuament amb les seves pròpies autofotos retocades i modificades amb filtres.

Des del tutorial s'ha explicat que com més a gust es trobin els adolescents amb el cos, menor serà la possibilitat d'un ús problemàtic dels filtres. Per això, han recomanat mantenir una autoestima saludable, cosa que protegirà els joves del món utòpic de les pantalles.

La primera clau que donen per a pares i mares és que siguin conscients de la importància de fomentar el pensament crític. Un pensament propi i individualitzat els protegirà davant de les pressions externes i autoimposades que els obliguen a mantenir un determinat aspecte d'acord amb les expectatives socials.

La segona clau és la comunicació: és imprescindible parlar a la llar dels riscos per a la salut mental i física que poden suposar lús daquests filtres i compartir en família idees sobre la bellesa , la importància de laspecte físic, els cànons de bellesa impostos , etc. Que reflexionin sobre com els afecten aquests temes al seu dia a dia, al seu comportament en xarxes socials i en la seva relació amb els altres.

Finalment, és fonamental fomentar i estimular la seva autoestima i no fer-ho basant-se exclusivament en l'aspecte físic sinó posant de relleu totes les qualitats que tinguin, les seves habilitats, el seu esforç, els seus valors, perquè es valorin a si mateixos pel que són i no exclusivament per la imatge.