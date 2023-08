Rubiales va ser destituït durant 90 dies per la FIFA. Foto: Europa Press

La mare de Luis Rubiales ha iniciat aquest dilluns 28 d'agost al matí una vaga de fam indefinida a la parròquia de la Divina Pastora, al centre de Motril (Granada), en suport al seu fill, suspès com a president de la Reial Federació Espanyola de Futbol aquest cap de setmana per la FIFA després d'assegurar el motrileny que no dimitiria i justificar el petó amb Jennifer Hermoso assegurant que sí que va ser consentit.

Fonts properes a la família han assenyalat a Europa Press que Ángeles Béjar ha demanat després d'aquest tancament a l'església que Hermoso "digui la veritat" i torni al "criteri" que va mostrar després del petó, que es produïa després de la victòria de la selecció espanyola de futbol femení a Sidney.

A la parròquia del barri de Caputchinos han comentat que la dona es troba en bon estat i resant, després que el seu fill arribés aquest cap de setmana a passar uns dies de descans a Motril, on, a l'estadi Escribano Castilla han aparegut pintades contra Rubiales, que l'Ajuntament ha informat a Europa Press que seran netejades.