Continua el circ a la Reial Federació Espanyola de Futbol. Familiars de Luis Rubiales han demanat aquest dilluns, a les portes de l'església de Motril en què la seva mare ha començat una vaga de gana indefinida, que només volen que la futbolista Jennifer Hermoso "digui la veritat, i per què ha canviat tres vegades la seva declaració" sobre el que ha passat, i han indicat que pateixen una situació d'"assetjament i enderrocament que no és just" en aquesta ciutat de la costa de Granada.

La prima de Rubials

Així ho ha indicat Vanesa Ruiz Béjar, cosina de Luis Rubiales, després que la mare hagi iniciat aquest matí aquesta acció, en què està acompanyada d'altres familiars, a la parròquia de la Divina Pastora en suport al seu fill, suspès com a president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) aquest cap de setmana per la FIFA després d'assegurar el motrileny que no dimitiria i justificar el petó amb Jennifer Hermoso assegurant que sí que va ser consentit.

"Jenni, volem que diguis la veritat" , ha assenyalat Ruiz Béjar davant els periodistes, explicant que la mare de Rubiales com a "persona molt creient s'ha refugiat en Déu" i "no vol sortir de l'església" pel que la seva família està "patint moltíssim", també per ell, mentre no consideren "just el que està passant", havent-li en la seva opinió "jutjat abans d'hora", cosa que no els sembla "normal".

Segons aquesta familiar "les declaracions" sobre els fets "parlen per si soles" i "hi ha vídeos" i "àudis", mentre la mare "es troba molt malament", sent una "dona major", que està "delicada de salut" i patint moltíssim". Passa "tot el dia plorant, sense menjar, sense dormir", ha lamentat.

Una altra prima del suspès president de la RFEF, Demelza Béjar Sánchez, ha considerat per part seva, també a les portes de l'església del barri de Caputxins de Motril, "vergonyós el linxament que se li està donant a una persona honesta i legal".

Ha mantingut que "quan una dona se sent agredida, actua d'altres maneres", i ha lamentat que casos de dones "maltractades, que les maten" no s'"estan donant" mentre es parla de "el que ha fet Luis Rubiales".

"Va cometre un error" enmig d'un ambient d'"eufòria", ha reconegut Béjar Sánchez, que ha preguntat en veu alta "qui no s'equivoca", afegint que Rubiales "mai a la vida faria cap agressió davant cap dona, ni davant ningú" estant tots a la seva família "educats des de nois amb valors i principis".

Ha afegit que a la imatge del petó "es veu que li diu una piqueta" i "ell espera com una contestació" que no es pot veure en estar Bell d'esquena, si bé, ha opinat, "quan hi ha una agressió, des d'un primer moment es nota a les cares".

Sense donar dades sobre la seva localització aquests dies de descans, ha explicat que Rubiales està "patint perquè no vol que faci això la seva mare", en referència a la vaga de fam, i ha incidit en el "linxament" que diu que pateixen per part de "les feministes", la "tele", la "premsa", i els "polítics", considerant que és "de vergonya" que estiguin "aprofitant per apallissar-ho".