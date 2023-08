La periodista y humorista Nerea Pérez de las Heras ha narrado a través de Instagram la terrible historia que la ha llevado a perder una pierna. "El domingo 23 de julio mientras el país votaba, yo tuve un accidente en el mar que me hará celebrar mi cumpleaños dos veces al año", empieza afirmando en un post publicado este lunes que ha dejado helados a sus seguidores. Según ha podido saber Vanitatis, el accidente fue provocado por la hélice del barco donde viajaba.

Nerea Pérez de las Heras en el Hospital- Instagram de Nerea Pérez de las Heras

"Ana y Carmen me sacaron del agua -que era una sopa roja alrededor de nosotras- yo me hice un torniquete, pedí agua, informé de mi grupo sanguíneo, Arden llamo a una ambulancia. No hemos estado más espabiladas en la vida. Me mantuve “Alerta, consciente, orientada” ,como dice el informe médico durante horas, hasta el primer quirófano", expone Pérez de las Heras en Instagram.

Tras el fuerte accidente, De las Heras explica que fue trasladada "al hospital Mateu Orfila" y de allí la "mandaron en avioneta al Son Espases de Mallorca donde estuve seis días muy colocada en un box de la unidad de reanimación". "Tres cirugías de urgencia y un bypass fallido después me amputaron parte de la pierna derecha", recuerda la presentadora de Saldremos Mejores, podcast que presenta junto a Inés Hernand.

El día 28 perdió la pierna y por ello ha querido compartir, justo un mes después, cómo fue la dramática experiencia: "Fue el dia 28, me acabo de dar cuenta de que hoy hace un mes que empecé esta nueva vida cyborg. Aunque no dije nada por aquí, no ha sido un mes de silencio, todo lo contrario, ha sido un mes de pitidos de máquinas que me mantenían viva, de pitidos de mensajes y llamadas que me mantenían viva, de hablar y hablar y escuchar y escuchar a doctoras, amigas, auxiliares, hermanas, hermanos decirme las cosas más bonitas y más importantes de mi vida".

Pérez de las Heras también se ha acordado de su pareja, Ana, que la ha acompañado en este duro proceso: "De escuchar a Ana que no ha dejado de sacarme del agua constantemente cada minuto desde el día 23. Ana cuidándome con una fuerza y una alegría nunca vistas. Mi amor. Ya iré dando por aquí todas las gracias que tengo que dar", ha afirmado en el comunicado.

APOYOS DE SUS COMPAÑEROS

La presentadora de Saldremos Mejores ha recibido numerosos mensajes de apoyo tras exponer lo que ha vivido. Su amiga y compañera de programa Inés Hernand ha escrito un escueto mensaje afirmando: "Con mi compañera, siempre. Ana, eres un ángel".

También se han pronunciado las dos presentadoras del famoso podcast Estirando el Chicle. Carolina Iglesias ha dicho que Pérez de las Heras es una "titana", mientras que Victoria Martín le ha mandado "muchisimo ánimo" y le ha recordado que es "muy fuerte".

Los cantantes Raiden y Maria Pelae también han mandado mensajes cariñosos a De las Heras, iguall que las políticas Irene Montero e Ione Belarra.