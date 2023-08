El Fons Mundial per a la Natura ( WWF , per les sigles en anglès) ha denunciat que almenys un linx ibèric mor per l'acció dels furtius cada setmana, "un degoteig incessant que amenaça de dinamitar els esforços per recuperar l'espècie", segons organització.

Lince ibèric - EP

Segons una anàlisi realitzada en el marc del projecte 'LIFE SWiPE', un total de 68 linxs van morir el 2021 a mans de furtius, un 5% de la població total . Així, WWF ha denunciat un ressorgiment del furtivisme, un dels principals factors que va portar el linx a la vora de l'extinció que, afirmen, és la segona causa de mortalitat no natural més gran de l'espècie (un 5%), molt a prop dels atropellaments (un 6%). A Espanya i Portugal, l?espècie compta amb 1.668 exemplars.

L'anàlisi de WWF revela que 233 linxs van morir il·legalment des de l'any 2000 fins al 2021, l'últim amb dades disponibles segons l'organització que esmenta mètodes de caça no selectius, cruels i il·legals, com els esquers enverinats o els ceps, accions que, a la majoria, queden impunes o mai es coneixen, denuncia.

En aquest punt, precisa que, des del 2008, cinc casos han arribat a judici i en quatre es va produir una condemna, per la qual cosa només un 2% de les morts il·legals de linx van acabar amb una sentència judicial.

"Aquestes alarmants dades de furtivisme són un terrible recordatori que els crims contra la vida salvatge són invisibles. Si avui és possible assassinar impunement un linx, el tresor més gran de la fauna ibèrica, és obvi que calen més mitjans i més voluntat política per perseguir aquests delictes", ha assegurat la coordinadora del projecte LIFE SWiPE a WWF Espanya, Silvia Díaz Lora.

CONFLICTES DESPRÉS DEL RETORN DE L'ESPÈCIE



Segons l'anàlisi de WWF , el problema és més freqüent allà on han sorgit conflictes després del retorn de l'espècie, sovint relacionats amb denúncies d'atacs a galliners o petites explotacions ramaderes.

"El linx és una espècie àmpliament acceptada i estimada als seus nous territoris, incloent-hi el col·lectiu ramader o cinegètic. És imprescindible avançar-nos als conflictes i invertir en mesures preventives, com reforçar els galliners, cosa que ja s'està fent a moltes zones on treballa el projecte LIFE LynxConnect", ha assenyalat el responsable de la conservació del linx a WWF Espanya, Ramón Pérez d'Ayala.

"No podem permetre que el furtivisme dinamiteixi la recuperació del linx ibèric, un èxit mundial de conservació i un orgull per a tota la societat i els territoris on viu. Per acabar amb aquesta xacra cal que les administracions prioritzin la persecució dels delictes contra la vida salvatge, i també la col·laboració ciutadana, denunciant qualsevol cas de furtivisme", ha conclòs Pérez.

WWF recorda que en cas de tenir coneixement d'un delicte ambiental, la ciutadania ha d'avisar els agents mediambientals de les comunitats autonòmes o el Seprona de la Guàrdia Civil al 062.