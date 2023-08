Foto: Europa Press

Tot i que la notícia del cap de setmana dels dies 26 i 27 d'agost han estat les pluges i les tempestes, intenses i presents a tota la geografia de Catalunya, una de les grans problemàtiques de l'any 2023 està sent la sequera.

Embassaments a una cambra de la seva capacitat, restriccions en aspectes com el reg de parcs i jardins... l'escassetat d'aigua és una situació real que ha fet que les administracions prenguin mesures per intentar garantir que no s'hagi d'arribar a les restriccions de subministrament a les persones.

Tot i això, un dels sectors que ha patit, i molt, és el dels agricultors. I en concret, Catalunya excel·le i destaca per les seves vinyes i els seus vins amb denominació d'origen... que ara han volgut fer públic el seu estat després d'aquests mesos durament copejats per la sequera.

Segons explica Agroseguro, l'Agrupació Espanyola d'Entitats Asseguradores de les Assegurances Agraries Combinades, l'afectació arriba a més de 20.000 hectàrees. Dit d'una altra manera, es demanaria indemnització per tot aquest terreny, equivalent a uns 200 quilòmetres quadrats.

MALA TEMPORADA

Coincidint amb l'inici de la verema (a l'hemisferi nord es comença entre l'agost i l'octubre), més de 250 tècnics de l'agrupació estan avaluant l'impacte dels sinistres que han afectat els camps , tant de Catalunya com del conjunt de l'estat espanyol .

Primer van ser les gelades (als mesos d'hivern, especialment dures a La Rioja, Navarra i les dues Castelles), posteriorment la sequera (que està tenint una especial incidència a Catalunya), les tempestes de pedra (repartides de forma generalitzada per totes les zones productores, però especialment greus a Aragó, La Rioja, Navarra, Castella-la Manxa i la Comunitat Valenciana) i, en última instància, un fenomen que consideren "poc habitual", la pansiment fisiològica , causada per "la inestabilitat atmosfèrica del mes de juny, caracteritzat per temperatures suaus, nuvolositat i humitat”.

Ja al juny, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) alerta que el sector preveu una baixada de la producció del 60% en relació amb una campanya de plena producció.

Tot i això, FCAC ha detallat que els danys varien molt en funció del lloc on són els camps; així, per exemple, a comarques com el Penedès o l'Alt Camp es podria arribar a perdre fins a un 80%, mentre que es preveu una menor incidència de la sequera a les localitats de l'Empordà i també a la Terra Alta.

DANYS PER VALOR D'UNS 70 MILIONS D'EUROS

Així les coses, i després d'aquestes primeres observacions, Agroseguro confirma que la superfície reclamada (a tot el territori espanyol) ja supera les 210.000 hectàrees, xifra que suposaria que 1 de cada 2 hectàrees assegurades d'aquest tipus de terreny ha patit sinistre a l'actual campanya.

Tot i que encara és aviat per quantificar les indemnitzacions per als viticultors assegurats, una primera estimació se situa al voltant dels 70 milions d'euros, una de les més elevades dels darrers anys.

FCAC ja va demanar, fa dos mesos quan va publicar les seves estimacions, ajudes directes a les administracions per "pal·liar aquest efecte i garantir la sostenibilitat del teixit cooperatiu".