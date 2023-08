Temporal al litoral. Foto: Europa Press

L' onatge activarà alertes a 11 províncies espanyoles aquest dimarts 29 d'agost, entre les quals hi ha Tarragona, Girona , Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca, Gran Canària, Tenerife, La Palma, La Gomera i El Hierro, segons la predicció de la Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). A més, s'activaran els avisos per pluja a Mallorca i Menorca i per vent, amb risc important, a Tarragona i Castelló.

Les temperatures continuaran sent més suaus a Catalunya que la setmana passada, encara que a Espanya aquesta tendència no es replica. Les màximes experimentaran un augment als Pirineus i meitat sud i un descens a l'altiplà Nord i litorals catalans, valencians i balears. No s'esperen grans canvis a la resta.

En aquest sentit, els valors poden assolir els 34 o 36 graus al Guadalquivir i litorals de Huelva, amb mínimes que no baixaran de 22 o 24 en punts litorals del sud-est. Es poden donar gelades febles als Pirineus.

El vent bufarà de components nord i oest a la Península i les Balears. A més, per la presència de la borrasca 'Rea' a la Mediterrània occidental, poden arribar a fortes o amb cops molt forts a l'Empordà, Pirineus, Balears i sota Ebre, tendint a baixar intensitat.

A la resta del país, els vents en general bufaran fluixos, excepte als litorals atlàntics i cantàbrics i la resta de l'entorn de l'Ebre on seran més intensos, i tendirà a refermar el ponent a l'Estret.

A les Canàries, s'esperen intervals ennuvolats al nord de les illes de més relleu, predominant els cels poc ennuvolats a les hores centrals del dia. A la resta de zones, cels poc ennuvolats o clars.

Pel que fa a les temperatures aniran en descens de lleuger a moderat, podent ser més acusat localment en el cas de les màximes. El vent bufarà moderat del nord-est amb intervals de fort a Lanzarote i Fuerteventura, així com en vessants nord-oest i sud-est de les illes de més relleu, on s'esperen cops molt forts. També podrien donar-se als cims.