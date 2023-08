Grups de veïns de Motril , a la costa de Granada, i amigues de la mare del suspès president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales, Ángeles Béjar, en vaga de fam des d'aquest passat dilluns perquè Jennifer Hermoso "digui la veritat" sobre el petó als llavis que el seu fill li va fer després de la victòria de la selecció espanyola a Sidney (Austràlia), s'han acostat a la parròquia Divina Pastora on està tancada per mostrar-li el seu suport.

Veïns de Motril acudeixen a donar suport a la mare de Luis Rubiales qui segueix tancada per segon dia a l'església Divina Pastora de Motril - ÁLEX CÁMARA/EUROPA PRESS

Ángeles Montes, que ha assenyalat als periodistes que és amiga íntima, ha explicat que ella ha lamentat "la injustícia que estaven fent" amb l'executiu del futbol espanyol, assenyalant que creu que la mare està disposada a "arribar fins al final" amb la seva protesta.

Ha mostrat la seva preocupació a les portes del temple ja que "està delicada perquè la van operar d'una cama" i "ho estarà passant molt malament" abans d'enviar-li missatges telefònics, mentre l'església ha estat tancada aquest dimarts al matí. Béjar és una dona "espiritual", que "creu molt en Déu" pel que està "pregant".

"Qualsevol mare per un fill fem qualsevol cosa", ha indicat aquesta amiga, que no creu que Rubiales "hagi arribat a fer una agressió sexual". Una altra veïna que ha parlat amb la premsa ha estat Loli, que ha dit entendre la protesta, encara que "hi perjudica".

Aquesta veïna veu "malament" que hi hagi una iniciativa --en referència a la que té previst plantejar IU-Equo al setembre a l'Ajuntament de Motril-- per retirar la Medalla de la Ciutat a Rubiales perquè "si l'ha guanyada" és "perquè s'ho mereixia" i ha reduït el que està passant a la RFEF amb què vindrà un "endollat darrere més gros que ell per ficar-se".

En aquest context, i en la mateixa línia que quan, aquest passat dilluns a la tarda, uns 200 veïns de Motril es van concentrar a les portes de la Divina Pastora, mostrant cartells com 'Stop cacera contra Rubiales' o 'Jenni, per què no dius la veritat?' , una altra convocatòria difosa en xarxes socials aquest dimarts anima els veïns de Motril a acudir a aquest lloc a les 20,30 hores, coincidint amb l'habitual horari de missa dimarts, per recolzar Rubiales.

La Policia Local de Motril va tallar a l'inici de la concentració d'aquest dilluns passat, a partir de les 18.00 hores, el carrer del barri de Caputxins on hi ha l'església, on també van acudir veïns que defensen la postura de Hermoso, sense incidents. Al matí, diverses familiars havien visitat a Béjar, introduint-hi ampolles d'aigua amb què suportar la vaga de gana.