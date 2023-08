La cadena de supermercats d'origen alemany Aldi ha emès un comunicat a la seva pàgina web on anuncia la retirada de tots els seus establiments de l' entrecot de vaca raça rossa gallega El Mercado , encara que sense donar detalls concrets del motiu, segons Facua - Consumidors en Acció.

Entrecot retirat - FACUA

La distribuïdora només ha informat que la retirada d'aquest aliment es produeix perquè no compleix els estàndards de qualitat exigibles per a la seva comercialització. Així ho han expressat al comunicat que han traslladat als consumidors: "Informem als nostres clients que retirem de la venda aquest producte, ja que no compleix amb els estàndards de qualitat definits", explica la marca.

Reemborsament

Ni la distribuïdora, ni les autoritats de Consum han notificat una alerta alimentària relacionada amb aquest entrecot retirat de la comercialització. Aldi ha sol·licitat a tots els clients que hagin adquirit el producte a qualsevol de les seves botigues que el tornin com més aviat millor i procediran al reemborsament de l'import corresponent.

Per a qualsevol consulta, els consumidors poden contactar amb aquesta cadena de supermercats a través del telèfon 900 902 466 o mitjançant el correu electrònic contigo@aldi.es

La mateixa distribuïdora va emetre un altre comunicat fa uns dies en què també informaven de la retirada d'un altre dels seus productes pel mateix motiu: The wonder nuggets 'My Veggie Day'. En aquest cas, el lot del producte afectat era el 23202, amb data de caducitat del 26 dagost de 2023.