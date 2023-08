La portaveu del Govern, Patricia Plaja, ha afirmat que la pluja d'aquest cap de setmana no ha servit per modificar les reserves d'aigua als embassaments catalans i ha advertit que la sequera continua i que cal seguir amb els usos restrictius.

El pantà de Sau el 27 de març del 2023, a Vilanova de Sau, Barcelona

A la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, ha avisat que "les aportacions als embassaments han estat mínimes" i que la pluja ha servit per mullar el terreny, però no per augmentar la capacitat dels embassaments.

"Ens equivocarem si creiem que avui estem millor que com estàvem la setmana passada. No ens podem relaxar ni deixar enrere els usos restrictius", i ha valorat l'esforç de contenció que creu que ha tingut la majoria de la població.

"Estem patint la sequera més extrema del segle XXI, que ja supera la del 2008 en durada i en intensitat", ha advertit, i ha confiat que a mitjans d'octubre s'alentirà.

Sobre les sancions per incomplir les restriccions, ha recordat que el règim sancionador es començarà aplicar un mes després de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), així que no es posaran de “manera immediata”, i es preveu que entri en vigor a finals de setembre.