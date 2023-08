Barlow, en una imatge compartida al perfil d'Instagram. Foto: Instagram (@thisisjenniferbarlow)

La model Jennifer Barlow ha emès un comunicat públic en el qual comparteix que ha estat sotmesa al' amputació d'una de les seves cames. D'acord a allò revelat, va contreure una infecció que es va agreujar després de ficar-se a l'aigua a les costes de les Bahames. Un bacteri carnívor va causar que els metges prenguessin la decisió de procedir amb l'extirpació de l'extremitat de la dona.

Segons el relat proporcionat per Barlow a mitjans locals, aquests esdeveniments van tenir lloc fa uns quants mesos. Tot i això, no va ser sinó fins ara que es va sentir preparada per abordar aquest tema de manera pública. Segons el relatat per ella, tot es va originar quan va patir un petit tall mentre s'estava depilant les cames, una situació que en el passat no li hauria causat preocupació. Tristament, aquest incident va tenir conseqüències més greus després del bany a les aigües bahameñas, culminant en la intervenció mèdica que va conduir a l'amputació de la seva extremitat.

Ha engegat una campanya de micromecenatge a GoFundMe amb la qual vol mantenir les despeses públiques i poder dur a terme l'adquisició d'una pròtesi amb què pugui portar una vida per reprendre la seva carrera professional.