Anna Simó (ERC)

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó , ha assegurat, 7 dies abans de l'inici de la vaga dels docents convocada per al primer dia de classes a Catalunya , que la seva intenció és "revertir les retallades" que el sector ha patit a els darrers temps. Tot i això, ha descartat prendre qualsevol decisió fins a conèixer la partida pressupostària del 2024.

"Quan tingui els escenaris pressupostaris estaré en condicions de poder veure què hi podem fer", ha remarcat aquest dimecres 30 d'agost en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio. on ha assenyalat l'escola inclusiva, el benestar docent, reduir l'abandó i millorar les ràtios com a altres objectius.

La consellera ha fet aquesta entrevista a una setmana de la vaga docent convocada pels sindicats Ustec·Stes, Intersindical-CSC i CGT Ensenyament, que criden a no començar "el curs amb normalitat" per a la defensa de l'escola pública de qualitat i en català.

Els sindicats convocants demanen que es defensin els drets dels treballadors dels centres educatius i la millora de les seves condicions laborals i Simó ha assegurat que hi podran comptar perquè defensen els drets de tot el personal educatiu: "Els sindicats sempre em tindran el seu costat".

Així, ha detallat que ha demanat convocar una taula sectorial abans que comenci el curs 2023-2024 per poder explicar l´inici als sindicats després de l´última reunió, que es va fer al juliol. Simó ha assegurat que aquest curs començarà amb 1.200 docents més malgrat que hi haurà 8.000 alumnes menys, en estar en baixada demogràfica, i ha reivindicat que el 2023 va començar amb 3.500 docents més al sistema.