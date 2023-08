GOA Tactical, una acadèmia de seguretat amb seu a Alpicat (Lleida), està buscant 200 persones per anar a combatre contra Rússia a la Guerra d' Ucraïna. L'empresa s'ofereix per fer d?intermediària amb el ministeri de Defensa ucraïnès per obtenir un contracte de 3 anys amb un sou que pot anar dels 2.800 als 3.400 euros mensuals.

Edifici bombardejat a Jerson, Ucraïna @ep

El fundador de GOA Tactical, Cisco Galván, ha afirmat al diari Segre que “l'Exèrcit d'Ucraïna ens ha autoritzat per contractar personal per combatre” .

L'empresa ofereix diverses possibilitats de contracte, podent optar a estar a primera línia de combat, segona, oa les unitats d'elit GUR. “Poden ser des de persones que tenen experiència al sector de la seguretat a agents de cossos policials que poden fer-ho tramitant una excedència”, afirma Galván a l'esmentat mitjà.

Els candidats que vulguin optar a ser combatents hauran d'acreditar dos anys d'experiència al sector, passar una entrevista i fer un curs de cinc dies. A més, és indispensable no tenir antecedents penals.

Cisco Galván explica que des que va començar la guerra ja han enviat algunes persones i han tingut algunes baixes.

Els interessats poden posar-se en contacte amb l'empresa a través del telèfon 669 580 200 o enviant un correu a info@goatactical.com