Part de la societat encara no ha processat per què Luis Rubiales ha acabat sent bandejat com a president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), ni per què moltes dones han sortit a dir “prou”. Tot i així, mirant enrere, el petó de Rubiales a Jenni Hermoso ha estat l'expressió d'uns valors masclistes que lamentablement estan totalment aferrats a la nostra cultura i en la nostra forma de relacionar-nos.

Aquest dimecres Twitter ha rescatat les imatges d'una editorial del mes de març -prèvia al cas Rubiales- del presentador Manu Sánchez als Informatius Matinals d'Antena 3, en què demana "ajuda" per ser un home d'aquest temps.

Per això, comença a "fer preguntes sobre casos concrets". "Li dono una molt bona notícia a una noia de la qual sóc el responsable, ella s'alegra una barbaritat i m'ho vol agrair amb un petó o una abraçada. ¿Ho accepto com tota la vida?", es pregunta Manu Sánchez, inquiet amb un món que avança massa ràpid.

El vídeo continua amb Sánchez exposant altres situacions que el turmenten, preguntant-se si ha d'ajudar una noia que porti una maleta a un tren o si ha de deixar passar primer una dona en un ascensor.

Finalment, s'acaba preguntant si en un lliurament de premis hauria de donar la mà a una dona o dos petons, com s'ha fet "tota la vida".

A continuació, podeu veure les imatges. I recordeu, és un discurs del març, gravat previ a la polèmica amb Rubiales: