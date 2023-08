L'estiu del 2023 ha estat un dels més tràgics en violència masclista dels darrers 20 anys, amb 16 assassinades, i es torna a confirmar que el factor estacional incrementa el risc de patir violència de gènere, tal com ha explicat l'exdelegat del Govern contra la Violència de Gènere, Miguel Lorente, després de registrar-se al juliol i l'agost el 40% del total de les víctimes mortals aquest 2023 (40).

Arxiu - Cartell del 016

En concret, al juliol ia l'agost s'han produït vuit casos cada mes, encara que l'últim encara està pendent de confirmació oficial per part de la Delegació del Govern després que un policia retirat que estava atrinxerat des d'aquest dimecres al matí a Alzira (València) hagi presumptament matat la seva exdona i s'hagi tret la vida posteriorment, segons han confirmat fonts policials. "Pot ser un dels més greus (l'estiu)", ha assenyalat Lorente.

Les xifres d'aquests mesos són les més altes de tot l'any 2023 , ja que fins ara era gener, mes en què també hi ha un període de vacances pel Nadal, el que registrava més casos amb un total de set. La resta dels mesos de l'any registren xifres inferiors, com ara febrer i març amb dues mortes, abril i juny amb quatre i maig amb cinc.

Per assolir dades com les registrades fins a aquest 31 d'agost del 2023 cal retrocedir fins al 2018, quan van morir 16 dones per violència de gènere els mesos de juliol i agost. També el 2003 es van registrar 16 mortes al juliol i l'agost, mentre que el 2006 és l'any que més víctimes mortals registra amb 17.

Segons ha indicat Lorente els factors estacionals que tenen lloc en temporades com a l'estiu o per Nadal es produeixen al voltant de la convivència, moment en què "d'una manera més directa pot afectar la percepció que té l'agressor del que és el control de la dona".

CAMPANYES I PROTOCOLS PROACTIUS EN SERVEIS SANITARIS I SOCIALS



Per tot el que hem descrit anteriorment, Lorente ha exposat la necessitat de fer campanyes i desenvolupar protocols proactius "per poder començar a treballar en tot el que és la resposta i la prevenció i fins i tot la protecció" als llocs on es troben les víctimes. "No són només a les comissaries de policia, ni als jutjats, perquè aquí les denúncies representen un 30% de tota la realitat. El 100% de les dones maltractades, abans o després, són als serveis sanitaris ia molts serveis socials ", ha afegit.

Respecte a les edats en què s'han produït la majoria dels assassinats aquest any (31-40), ha declarat que hi ha una incidència més gran en l'edat en què la resposta i els conflictes adquireixen una intensitat més gran.

Tot i això, Lorente ha afirmat que en un estudi general hi ha una incidència, tant en edats molt elevades com en molt joves. "Són matisos que hem de considerar, però no són els factors que defineixen la violència", ha dit.

EL NEGACIONISME, UN FACTOR "NOVÉS" QUE INFLUEIX EN LA RESPOSTA DE L'AGRESSOR

D'altra banda, respecte a un altre tipus de factors que influeixen en els assassinats masclistes, ha destacat el terme "nou" del negacionisme en la violència de gènere, que, segons ell, facilita una "resposta violenta" per part dels agressors.

"Aquesta càrrega emocional que s'ha llançat, especialment del de les institucions amb el missatge negacionista de Vox i recolzat pel PP amb els seus pactes i amb les seves mesures i després potenciat per molts mitjans de comunicació, al final està carregant d'ira i facilitant aquesta resposta violenta per part dels agressors", ha alertat.

En aquesta mateixa línia, ha apuntat que "ara mateix" hi ha homes que "estan pensant a matar les seves dones", declaració que ha explicat que "pot semblar una barbaritat", però que n'hi ha que "estan més a prop" de donar aquest pas.

Finalment, ha mostrat la seva preocupació pel factor del pas a l'acció. "Estudis demostren que existeix aquest efecte de reforç, que no és que algú que no matarà ni utilitzarà la violència de sobte la faci servir. Es tracta d'algú que ja està pensant seriosament a matar la seva dona i es veu reforçat en la seva idea quan veu que un altre home ha aconseguit el que ell està pretenent aconseguir”, ha dit.