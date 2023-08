La mare de Luis Rubiales, Ángeles Béjar , ha estat traslladada a Urgències de l'Hospital Santa Anna de Motril després de dos dies i mig de vaga de fam a la parròquia Divina Pastora d'aquesta ciutat de la costa de Granada en suport al seu fill després de ser suspès com a president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) després del petó a Jennifer Hermoso, que entén que va ser consentit.

Arxiu - Luis Rubiales en imatge d'arxiu

Així ho ha traslladat als mitjans el sacerdot de la parròquia Divina Pastora, que ha assegurat que ella no tornarà al temple, després que, cap a les 18.00 hores, hagi notat que empitjorava la seva situació, que era de cansament, entrant en una crisi, i amb molt estrès, per la qual cosa ha estat traslladada al centre hospitalari comarcal.

Don Antonio ha indicat que Ángeles ha sortit del temple pel seu propi peu per una porta del darrere, explicant que estava "molt malament" i "amb angoixa" i "molts problemes ja no només a nivell anímic", sinó també amb palpitacions. Es notava "nerviosa" i amb "molt estrès", també per la calor de la tarda d'aquest dimecres a Motril.

"Ja estava cansada de ser aquí" i "incòmoda", de manera que els familiars han decidit que havia de ser traslladada, ha precisat el sacerdot, que ha afirmat, a preguntes dels periodistes, que Rubiales ha trucat a la seva mare per telèfon per parlar amb ella.

En declaracions als mitjans, la mare de l'executiu motrileny va dir que la seva intenció amb aquesta protesta era que la futbolista Jennifer Hermoso digués "la veritat". Va ser amb motiu aquest dimarts passat d'una missa multitudinària després d'una convocatòria difosa a les xarxes socials animant els veïns de Motril a acudir a aquest lloc en suport a Rubiales.

Una familiar indicava aquest dimecres al matí als periodistes que la seva família, inclòs l'executiu motrileny, que ha estat parlant amb ella sovint, li seguien demanant que abandoni la vaga de fam a aquesta dona, d'uns 70 anys, que només hi era bevent aigua i líquids isotònics juntament amb la seva medicació. Havia dormit en un matalàs a una capella lateral.

A la tarda havia estat la parròquia la que havia organitzat, segons explicava el sacerdot als periodistes que fan guàrdia a les portes, que Ángeles, encara que "cansada" i amb "els peus inflats", sortís a atendre cap a les 18,15 hores als periodistes abans de l'obertura de portes per pregar el rosari i la missa.

El rector va demanar "respecte" el lloc de culte que és l'església, "lloc de pregària" i "silenci", que no es podia "trencar" com aquest dimarts passat, i per això s'organitzava l'atenció a mitjans d'Àngels, que finalment no l'ha pogut fer.