Un missatge de suport dipositat a la parròquia on va fer la vaga de gana. Foto: Europa Press

La mare de Luis Rubiales, Ángeles Béjar, ja és al seu domicili i en bon estat després de passar dimecres a la nit 30 d'agost a l' Hospital Santa Ana de Motril després de 2 dies i mig de vaga de fam a la parròquia Divina Pastora de aquesta ciutat de la costa de Granada en suport al seu fill després de ser suspès com a president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) després del petó a Jennifer Hermoso, que entén que va ser consentit

Fonts properes a la família consultades per Europa Press han indicat que, després d'una crisi en què va sentir que la seva situació empitjorava, com va indicar als periodistes el sacerdot de la parròquia Divina Pastora, la vaga de fam ha finalitzat, ja que ja ha dormit a casa seva. aquesta nit passada després de la revisió a l'hospital.

Passades les 18,15 hores, quan en principi estava previst que Àngels atengués els mitjans, va ser el pare Antonio qui va detallar als periodistes que Àngels havia hagut de sortir del temple, pel seu propi peu i usant una porta del darrere, en trobar-se " molt malament" i "amb angoixa" i "molts problemes ja no només a nivell anímic", sinó també amb palpitacions. Es notava “nerviosa” i amb “molt estrès”, també per la calor de l'última hora de la tarda.

"Estava ja cansada d'estar aquí" i "incòmoda", de manera que els familiars havien decidit que havia de ser traslladada, va precisar el sacerdot, que ja va avançar que no tornaria a la parròquia a continuar la protesta i, a preguntes dels periodistes, que Rubiales havia trucat a la seva mare per telèfon per parlar amb ella.