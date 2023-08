La secretaria de Salut Laboral i Sostenibilitat Mediambiental de la Confederació Sindical de Comissions Obreres (CCOO), juntament amb la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO), han alertat que s'està negant el reconeixement de la Covid-19 com a malaltia laboral per a les persones treballadores exposades, en el marc de la fi de l'emergència sanitària, decretat pel Govern a principis del mes de juliol passat.

Arxiu - La infermera del SUMMA Raquel Lafuente descansa a les instal·lacions del Servei d'Urgència Mèdica (SUMMA 112) durant un dia de treball a l'estat d'alarma decretat pel Govern per la pandèmia, a Madrid (Espanya) el 26 d'abril de 2020 - Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu

"Instem al manteniment de la consideració de la contingència professional per al personal que atén les persones vulnerables, tal com reflecteix el RD llei 3/2021, a l'article 6, sobre les prestacions causades pels professionals de centres sanitaris i sociosanitaris que durant la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris hagin contret el virus SARS-CoV-2 en l'exercici de la seva professió, ja que aquest article no ha estat derogat per cap llei i hem detectat que s'està negant aquest reconeixement que tant ha trigat a arribar ", han expressat en un comunicat.

El sindicat denunciarà aquesta situació davant els organismes institucionals competents i seguirà defensant el reconeixement de la Covid-19 com a malaltia professional en totes aquelles persones treballadores exposades i afectades, així com les mesures d'adaptació de lloc sense minvament econòmic per a tot el personal amb Covid persistent .

En aquest punt, han recordat que el 5 de juliol passat es va publicar al BOE l'Ordre SND/726/2023, de 4 de juliol, per la qual es publica l'acord del Consell de Ministres declarant la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, però recordant, alhora, les mesures de prevenció i control que, adaptades a la situació actual, han de continuar dirigint-se a la població vulnerable, començant per l'ús de mascareta en determinats àmbits --Centres d'Atenció Primària, Unitats de Cures Intensives, unitats amb pacients vulnerables, centres residencials de persones grans i persones amb discapacitat- per part dels professionals sanitaris i pacients asimptomàtics en determinats contextos i situacions.

Per tant, des de CCOO criden a mantenir la precaució i la prevenció davant del virus . En aquest context, anuncien que continuaran "vigilants", reclamant als serveis de prevenció ia les gerències dels centres sanitaris i sociosanitaris les mesures tant col·lectives com individuals per fer front al contagi. "El nostre compromís és vetllar per la salut de la ciutadania i treballar per la seguretat dels professionals del sector sanitari i sociosanitari", han expressat a l'escrit.