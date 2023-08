El cas Rubiales segueix deixant moments que passaran a la història de la xafogor espanyola. Aquest dimecres a la tarda el ja expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol seguia sent notícia, i aquesta vegada per la seva mare: estava tancada a l'església de Motril fent una vaga de gana demanant justícia per al seu fill. Feia tres dies que estava dins, i durant la tarda es va acabar la vaga en haver de ser intervinguda pels serveis sanitaris després de patir una crisi. Finalment, va ser traslladada a l'hospital i ara es recupera a casa.

A cobrir aquest succés es va traslladar l'equip d'Així és la vida, el programa presentat per Sandra Barneda, i va haver de viure un moment força tens en entrevistar una veïna que defensava Luis Rubiales.

Defensora de Rubials

La defensora de Rubiales volia evidenciar que ara les dones tenen més drets que els homes, i per això va començar a intentar besar el reporter que l'estava entrevistant i després tocar-ne les parts íntimes. "No és normal que crucifiquin un home que ha portat Espanya a guanyar la copa del món. ¡Però que mireu això més aviat que anar darrere d'ell per una miqueta! A veure, et donaré una mica a tu", va dir la defensora de Rubiales. Després es va acostar al reporter i va intentar besar-ho, i aquest es va fer enrere.

"Jo et puc fer tot el que vulgui, sóc una dona", va dir la dona, intentant ironitzar. "Puc agafar-te dels ous si vull, ¡mira! I un home no pot? Pobre", va continuar dient, deixant a l'audiència del programa totalment estupefacta.

És la pitjor defensa possible per a Rubiales? Segurament.

A continuació podeu veure les imatges: