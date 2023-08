Foto: Síndic de Greuges

La Conselleria de Drets Socials i d'Educació de la Generalitat han iniciat converses per valorar la viabilitat de garantir l'accés gratuït als serveis escolars a nens tutelats acollits en família, han afirmat fonts coneixedores aquest dijous.

El Síndic de Greuges ha valorat positivament que els departaments estiguin estudiant aquesta possibilitat i considera que és una mesura "molt positiva" per fomentar l´acolliment familiar i reduir l´acolliment residencial, ha informat en un comunicat.

L'organisme ha recordat que, segons dades del juny d'aquest any, dels 8.504 nens i adolescents que estan sota mesura protectora el 43% (3.653) estan acollits en família, i d'aquests el 25% (929) ho estan en família aliena , cosa que representa un 11% del total de nens amb mesura protectora.

Ha apuntat que diverses administracions locals consideren que aquests nens tenen necessitats específiques de suport educatiu de tipus B --amb situació socioeconòmica socialment desafavorida-- i que per això els atorguen la gratuïtat dels serveis escolars.

Això comporta una "manca d'igualtat de drets i una discriminació entre nens tutelats", atès que en funció del lloc on viuen i de l'administració competent, tenen o no dret a la bonificació o la gratuïtat de serveis.

RECOMANACIONS PER MILLORAR LES AJUDES

Davant d'aquesta situació, la síndica va traslladar a la Conselleria de Drets Socials, a la d'Educació ia diversos ajuntaments recomanacions per "millorar els ajuts i les bonificacions per a les famílies acollidores de nens tutelats per la Generalitat", i demanava també la regulació de mesures de suport per a l'acolliment familiar.

Finalment, defensa que tots els infants i adolescents tutelats acollits en família aliena o extensa han de tenir coberts fins a la majoria d'edat els costos econòmics derivats del dret a l'educació i que “és responsabilitat de les administracions públiques aportar els recursos necessaris”.