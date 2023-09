Foto: Europa Press

Les temperatures i la calor extrema de bona part del mes passat ja fa uns dies que han dit adéu... i en canvi ara sembla que són les precipitacions les que no volen marxar. Aquesta serà la tònica d?aquest 1 de setembre i, tot i que els valors poden pujar una mica a Catalunya, els ruixats tornaran a ser els protagonistes a les portes d?un cap de setmana que seguirà la mateixa línia.

L'arribada d'una DANA a la Península portarà pluges i farà que baixin les temperatures de cara al cap de setmana; l´entrada d´aquesta DANA marcarà l´inici de la tardor meteorològica.

Sigui com sigui el començament de la tardor meteorològica (setembre, octubre i novembre) estarà marcat per valors superiors al normal per a aquest període en zones del nord-est, el Cantàbric oriental, Aragó, Navarra, la Rioja i l'est de Castella i Lleó. A més, la temperatura de l'aigua del mar també es podria situar per sobre de la mitjana.