Mundial de futbol / @EP

Els espectadors espanyols que van encendre el televisor van consumir 299 minuts diaris de televisió durant el mes d'agost del 2023, 5 minuts més (2%) que el mateix mes de l'any passat, encara que de mitjana, en total cada espanyol en va dedicar una mitjana de 2 hores i 39 minuts la petita pantalla al dia, 4 minuts més (3%) que la mateixa trentena del 2022, segons l'informe 'Anàlisi mensual del Comportament de l'Audiència TV', elaborat per Barlovento Comunicación.

A més, l'estudi eleva fins a les 3 hores i 21 minuts el temps dedicat per cada persona al dia a consum de televisió tradicional sumat a altres usos, cosa que representa 13 minuts més (7%) que a l'agost de l'any passat. Cap a les 24 hores del dia, aquestes 3 hores i 21 minuts suposen el 14% del temps total.

El moment que més espectadors va aglutinar davant del televisor durant el mes d'agost va ser la celebració posterior al final del Campionat Mundial de Futbol Femení, que va guanyar la selecció espanyola a Austràlia.

A les 14.02 hores del 20 d'agost, 7,4 milions van veure la celebració de la final que Espanya va disputar davant d'Anglaterra. Aquesta va ser, precisament, l'emissió més vista de tot el mes, que va concertar 6,2 milions d'espectadors i va obtenir un 59,6% de quota de pantalla.

En total, durant tot el mes es van acumular 41,9 milions d'espectadors únics, que representen el 90,6% de la població, que sí que van contactar amb la televisió el mes d'agost, un mes en què 24,6 milions d'espanyols van veure almenys un minut de televisió al dia (el 53,2% de la població).

Així mateix, el 9% de la població va ser telefòbica a l'agost, és a dir, que 4,4 milions de persones no van veure en cap moment la televisió durant aquest mes.

L'anàlisi de Barlovento explica que va créixer en 4 minuts el consum tradicional de televisió (3%) respecte al mes d'agost del 2022 i destaca que no havia tingut lloc un increment interanual des del febrer del 2021 (abril del 2018, si s'elimina l'efecte de la pandèmia de Covid').

Les dones van consumir més temps de televisió, amb 170 minuts diaris (2 hores i 50 minuts), encara que el consum més gran es va donar entre els més grans de 64 anys, que van dedicar 295 minuts a veure la petita pantalla (4 hores i 55 minuts).

Per comunitats autònomes, les més consumidores van ser Astúries amb 182 minuts, Castella-la Manxa, amb 179 i Galícia, amb 176 minuts, davant de Madrid i Catalunya, les poblacions de les quals van dedicar respectivament 140 i 144 minuts a veure la televisió.

ALTRES USOS

D'altra banda, el 20% de l'ús total del televisor es va dedicar a altres usos diferents a veure la televisió convencional, com ara les plataformes de streaming, les plataformes de vídeo, els continguts gravats, els jocs o la ràdio. En total, el nombre de persones que utilitza diàriament el televisor de manera exclusiva per a altres usos va ser de 2.447.000 espectadors al mes d'agost.

En concret, cada espanyol va destinar 41 minuts per persona i dia, un 8% més que a l'agost del 2022 a aquests usos. D'aquest temps, el streaming l'origen del qual és Internet, com ara youtube, va arribar a 36 minuts (11 minuts més), mentre que es van dedicar 2 minuts a la reproducció de continguts gravats i no emesos els 7 dies previs i 4 minuts més a videojocs oa ràdio TDT.

Per franges d'edat, els grups que més temps van dedicar als altres usos del televisor van ser els individus de 25 a 44 anys i els nens de 4 a 12 anys, amb 54 i 56 minuts al dia, respectivament.

D'altra banda, l'informe de Barlovento destaca que les 73 cadenes temàtiques de pagament van aconseguir el 2023 el millor agost, amb un 10,4% de quota. Així, han registrat 19,5 milions d'espectadors únics, que representen el 42,2% de cobertura nacional. De fet, el consum mitjançant la TV de pagament ja suposa el 27,5% del total. En concret, de tot el consum televisiu en la modalitat de Pagament, el 41% correspon a cadenes exclusives de TV de Pagament i el restant 59% a cadenes en obert.

L'estudi de Barlovento recull totes les dades d'audiència de Kantar que tenen en compte tant el visionat lineal com el diferit i inclou l'audiència de les segones residències des del gener del 2020. Des de l'informe de gener del 2023 també s'inclouen les segones residències totals per a la dada de cadenes Autonòmiques, que fins aleshores era en àmbit propi.