Elon Musk creu que la seva filla transgènere “comunista” va trencar els llaços amb el seu pare multimilionari perquè li van rentar el cervell perquè “pensés que qualsevol persona rica és dolenta” a la luxosa escola de Califòrnia a qui la va enviar.

Elon Musk @ep

El director executiu de X , anteriorment conegut com a Twitter , es va rentar les mans de qualsevol responsabilitat per la recent ruptura entre ell i Vivian Jenna Wilson, de 19 anys, i va culpar l'Escola Crossroads d'Arts i Ciències de Santa Mònica per infectar-la amb el " virus woke de la ment", segons New York Post.

La transició de Wilson va ser part d'un efecte dòmino que va portar Musk a comprar l'aplicació de xarxes socials com a part de la seva missió d'acabar amb el que considera el moviment 'woke', segons un extracte de la propera biografia Elon Musk es va publicar al Wall Street Journal dijous .

El fundador de SpaceX va dir a l'autor Walter Isaacson que inicialment es va mostrar “optimista” amb la decisió de la seva filla de canviar el seu sexe fins que a l'abril del 2022 Wilson “es va tornar un fervent marxista i va trencar totes les relacions amb ell”, revela extracte.

Aquell any, a Wilson se li va concedir una petició per canviar el seu gènere, així com el seu nom, cosa que esperava enderrocar qualsevol connexió entre ella i el seu pare biològic.

"Ella va anar més enllà del socialisme i es va convertir en una comunista total i va pensar que qualsevol persona rica és dolenta" , va dir Musk, el patrimoni net del qual s'estima en 257.500 milions de dòlars.

Musk va afegir que la ruptura amb la seva filla li va fer mal més que quan va patir la mort infantil del seu primogènit, Nevada. "Li he fet moltes insinuacions, però ella no vol passar temps amb mi", diu Musk.

El magnat de la tecnologia va dir que "en part" culpa del dramàtic canvi de Wilson a la Crossroads School for Arts & Sciences. La matrícula de la suposada escola "comunista", irònicament, costa fins a 50.000 dòlars per estudiant cada any. “(Musk) Sentia que Twitter havia estat infectat per una mentalitat similar que suprimia les veus de dreta i antisistema”, va escriure Isaacson.