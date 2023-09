Targeta de crèdit / @EP

L'equip d'experts en ciberseguretat de Kaspersky ha descobert un "augment alarmant" d'activitats fraudulentes amb motiu de la 'tornada a l'escola', ja que els estafadors "aprofiten l'agitació de les preparacions i les compres de material per llançar sofisticades campanyes de pesca" dirigides tant a estudiants com a professors i personal de les escoles.

Una de les tàctiques malicioses descoberta va ser la promesa de falsos regals, com ara un ordinador portàtil. Per accedir a aquest premi, les víctimes han de proporcionar informació personal i indicar-ne el model d'equip preferit.

En realitat, segons alerten els experts de la companyia de ciberseguretat, l'ordinador "no arriba mai" i les dades personals "passen a ser propietat dels ciberdelinqüents".

En una altra versió d'aquesta estafa es demanava a les persones que compartissin un enllaç que porta a una pàgina de sorteig de premis on s'han de registrar a través d'un SMS. Per rebre el premi les víctimes han de pagar els costos d'enviament i, de nou, "el regal mai no arribarà i els diners aniran a parar a la butxaca dels ciberdelinqüents". Els experts aconsellen "sospitar sempre aquest tipus de gangues" i avisen que "les ofertes que són massa atractives per ser certes són un senyal clar que es tracta d'una estafa". La sol·licitud d'un pagament addicional per l'enviament és "un altre signe clar d'activitat fraudulenta".

A mesura que s'acosta la temporada acadèmica i milions d'estudiants compren llibres, fan pagaments de matrícula i adquireixen estris escolars, es produeix l'augment de les amenaces cibernètiques, ja que els estafadors "aprofiten l'adquisició de nous equips per part dels estudiants per a fer el seu agost”.

" La possibilitat d'aconseguir un ordinador gratuït és un esquer molt atractiu ", explica Olga Svistunova, experta en seguretat de Kaspersky.

Una altra de les ciberestafes detectades utilitza com a esquer beques falses. Així, els ciberdelinqüents juguen amb l'esperança dels estudiants que necessiten ajudes i les víctimes “són atretes amb ofertes de beques aparentment reals”.

En aquesta ciberestafa se sol·licita que proporcionin informació personal com ara números de la seguretat social, nom, cognoms, dades bancàries, etcètera. Aquesta informació serà utilitzada posteriorment pels ciberdelinqüents per al robatori didentitat i frau financer.

"Les estafes de beques falses poden afectar greument els estudiants, provocant no només pèrdues financeres, sinó també un robatori d'identitat", adverteix l'experta en privadesa Noura Afaneh, que recalca que "és crucial que els estudiants es mantinguin alerta quan reben ofertes de beques desconegudes".