Imatge d'arxiu - Diversos fulls a terra a causa de la pluja, a 17 de gener de 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya). - Kike Racó - Europa Press - Arxiu

Protecció Civil ha alertat que, segons les darreres previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les pluges s'avançaran unes hores aquest dissabte i seran al matí, en comptes del migdia, i que aniran augmentant la seva intensitat i afectació territorial. .

Aquest divendres al matí Protecció Civil ja va activar l'alerta Inuncat per pluges intenses i onatge aquest cap de setmana, i ara afegeix que les comarques on hi ha més probabilitat que se superi el llindar de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts són el Montsià , Baix Ebre, Baix Camp i Tarragonès (Tarragona), ha informat en un comunicat.

Ha demanat a la ciutadania prudència en la mobilitat a les zones on plogui intensament, i "allunyar-se de zones inundables", a més d'assenyalar que diumenge hi haurà fort onatge a la meitat sud i fort vent al litoral i prelitoral central.