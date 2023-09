Bandera avisant presència meduses platges @EuropaPress

Moltes persones que han passat les vacances a Catalunya hauran adonat de la presència, en determinats dies, de meduses a les platges. L'augment d'aquest animal gelatinós no té cap altra explicació més simple que l'augment de la temperatura de l'aigua.

Cada any és notícia la presència de meduses a les platges de tot Espanya i Catalunya, però la veritat és que la seva presència ha anat augmentant a causa de l'augment de la temperatura de l'aigua. Les oscil·lacions climàtiques afecten l'aigua del mar, cosa que fa proliferar les meduses.

No obstant això, hi ha altres motius, com la contaminació orgànica i la pesca abusiva de depredadors que s'encarreguen d'evitar-ne l'augment.

Els banyistes ens hem d'acostumar a viure amb elles, són un animal necessari per a l'ecosistema marí, per la qual cosa les hem d'entendre, acceptar i saber com actuar en cas de picades.

Si alguna cosa bona té la digitalització és que hi ha aplicacions per a tot. MedusApp és una aplicació on els usuaris poden registrar l'albirament de meduses a les platges. Sense cap dubte una gran aplicació que et pot ajudar a planificar les teves escapades i triar aquells llocs menys freqüentats per aquests animals marins.