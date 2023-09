La família d'Al-Fayed va anunciar la seva mort en un comunicat emès pel club de futbol Fulham FC. EP

Mohammad Al-Fayed, l'empresari nascut a Egipte que posseïa la icònica botiga departamental Harrods, va morir als 94 anys.

La seva mort es produeix gairebé 26 anys després del tràgic accident automobilístic a París que va cobrar la vida del seu fill gran, Dodi, i de la princesa Diana, el 31 d'agost del 1997.

En un comunicat emès pel club de futbol Fulham FC, la seva família va dir: "La senyora Mohamed Al Fayed, els seus fills i néts desitgen confirmar que el seu estimat marit, pare i avi, Mohamed, va morir pacíficament a causa de la vellesa dimecres 30 de agost del 2023.

"Va gaudir d'una llarga i plena jubilació envoltat dels seus éssers estimats. La família ha demanat que es respecti la seva privadesa en aquest moment".

Michael Cole, excorresponsal real de la BBC que després va treballar per a Fayed com a director d'assumptes públics a Harrods, ho va descriure com una "figura extraordinària".

Va dir al programa Today de BBC Radio 4 que Fayed era "fascinant, més gran que la vida, ple de gran humanitat".

Fayed va néixer a Alexandria i era fill d'un mestre d'escola.

La seva entrada als negocis va passar després de conèixer la seva primera dona, Samira Khashoggi, germana del milionari traficant d'armes saudita Adnan Khashoggi, que el va fer servir en el seu negoci d'importació a Aràbia Saudita.

Aquest paper el va ajudar a establir connexions a Egipte, i posteriorment va llançar el seu propi negoci de transport abans d'esdevenir assessor d'un dels homes més rics del món, el Sultà de Brunei, el 1966.

Es va mudar a Gran Bretanya a la dècada de 1970 i el 1979, juntament amb el seu germà Ali, va comprar l'Hotel Ritz de París. El següent objectiu dels Fayeds va ser Harrods i el 1985, després d'una llarga i amarga batalla amb l'empresari britànic Roland "Tiny" Rowland, els germans van aconseguir un acord d'adquisició de £615 milions per a la botiga de Knightsbridge.

Una posterior investigació del govern sobre l'oferta, publicada oficialment el 1990, va trobar que Fayed i el seu germà havien estat deshonestos sobre la seva riquesa i origen per assegurar l'adquisició. Tots dos van negar les acusacions. Cinc anys després, se li va negar la primera sol·licitud de ciutadania britànica a Fayed.

Fayed també es va enfrontar al govern britànic el 1994 quan es va acostar al diari The Guardian amb acusacions que havia pagat a diputats conservadors perquè fessin preguntes al parlament en nom seu.

L'escàndol va portar a la renúncia del diputat Tim Smith com a ministre d'Irlanda del Nord, mentre que un altre diputat, Neil Hamilton, va ser descobert acceptant suborns, que incloïen unes vacances al Ritz i una compra gratuïta a Harrods. Hamilton no va dimitir, va perdre un cas per difamació que va presentar contra Fayed i va perdre el seu escó a les eleccions generals del 1997.

Fayed també va exposar la participació del ministre del gabinet Jonathan Aitken en un tracte d'armes saudites. Aitken va ser condemnat posteriorment per perjuri i per obstruir el curs de la justícia.

Tot i viure a Gran Bretanya durant dècades, a Fayed mai se li va concedir la ciutadania i va amenaçar de mudar-se a França, que li va atorgar la Legió d'Honor, la seva distinció civil més gran.

Fayed va vendre Harrods el 2010 a la branca d'inversió del fons sobirà de Qatar per una xifra reportada de £1.5 mil milions, encara que en algun moment es va informar que desitjava romandre-hi fins i tot després de la seva mort.

En una entrevista amb el Financial Times el 2002, va manifestar el seu desig que el seu cos fos col·locat en un mausoleu de vidre al sostre de Harrods "perquè la gent pugui venir a visitar-me".

L'empresari també, sense èxit, va intentar ressuscitar la revista satírica Punch i el 1997 va comprar el club de futbol Fulham a l'oest de Londres per £6.25 milions, convidant famosament Michael Jackson a veure un partit a Craven Cottage. Va transformar el club d'un equip en dificultats en un equip de primera categoria. El 1999, Fayed va acceptar que l'entrenador del club, Kevin Keegan, assumís el càrrec d'entrenador de la selecció nacional d'Anglaterra. El 2013, Fayed va vendre el club a l'empresari multimilionari Shahid Khan.

Un any després, va afirmar que van ser relegats perquè s'havia retirat una estàtua gegantina que va encarregar de Jackson fora de l'estadi.

Els crítics, ha dit de manera característica, "poden anar a l'infern". Khan va dir divendres a la nit: "En nom de tots al Fulham Football Club, envio els meus més sincers condols a la família i amics de Mohamed Al-Fayed en conèixer la notícia de la seva mort als 94 anys.

"La història del Fulham no es pot explicar sense un capítol sobre l'impacte positiu de Fayed com a president. El seu llegat serà recordat per la nostra promoció a la Premier League, una final de la Lliga Europa i moments màgics de jugadors i equips de la mateixa manera.

"Sempre vaig gaudir del meu temps amb Fayed, que era savi, colorit i compromès amb el Fulham, i sempre estaré agraït per la seva confiança en mi per succeir-lo com a president el 2013.

"M'uneixo als nostres seguidors de tot el món per celebrar la memòria de Mohamed Al-Fayed, el llegat del qual sempre estarà al cor de la nostra tradició al Fulham Football Club".

Fayed es va casar amb la socialitat finlandesa i ex model Heini Wathén el 1985, amb qui va tenir quatre fills: Jasmine, Karim, Camilla i Omar.

El multimilionari va lliurar una llarga campanya després de les morts de Dodi i Diana, al·legant que l?accident no va ser un accident i que havia estat orquestrat pels serveis de seguretat britànics. Tot i això, la policia francesa va concloure que va ser un accident, causat en part per la velocitat i per l'alt nivell d'alcohol a la sang del conductor Henri Paul. El 2006, una investigació de la policia metropolitana dirigida per Lord Stevens no va trobar evidència que recolzés les afirmacions que els serveis de seguretat van estar involucrats d'alguna manera.

Fayed es va convertir en amic de Diana a través del seu patrocini d'organitzacions benèfiques i esdeveniments a què van assistir membres de la família reial. La relació del multimilionari amb la família reial va ser retratada recentment a la cinquena temporada de The Crown, on va ser interpretat per Salim Daw.

Va fundar la Fundació Caritativa Al Fayed el 1987 per millorar la vida dels joves empobrits, traumatitzats i greument malalts.

Segons la llista de multimilionaris del món de Forbes, Fayed tenia un patrimoni net de $1.9 mil milions el novembre del 2022.