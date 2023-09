Fins al juliol d'aquest any, Espanya ha acollit 47.6 milions de turistes, que han injectat prop de 60.000 milions d'euros a l'economia espanyola, especialment durant el mes de juliol. EP

Els aeroports més transitats d'Espanya durant la temporada estival, Adolfo Suárez Madrid-Barajas i Josep Tarradellas Barcelona-El Prat , s'han convertit en els focus d'un augment significatiu en les queixes dels viatgers, que representen un 35.5% i un 20.1% de les reclamacions , respectivament.

Aquests números equivalen al 55.6% del total de queixes de passatgers aeris a Espanya, segons dades proporcionades per Reclamio.com, una companyia especialitzada a gestionar reclamacions de passatgers.

MADRID-REIXES

Aquestes estadístiques reflecteixen la magnitud de viatgers que transiten per aquests dos aeroports, que són els més destacats del país. Durant l'any passat, Adolfo Suárez Madrid-Barajas va registrar l'arribada de 50.6 milions de viatgers, situant-lo al quinzè lloc al rànquing mundial d'aeroports elaborat pel Consell Internacional d'Aeroports. S'anticipa que aquestes xifres rècord se superaran aquest any, particularment a causa d'un notable augment a les arribades, fins i tot per sobre dels nivells previs a la pandèmia, segons les dades preliminars disponibles.

Fins al juliol d'aquest any, Espanya ha rebut 47.6 milions de turistes, que han gastat prop de 60.000 milions d'euros el mes de juliol, segons les últimes dades publicades per Frontur. Només en aquest mes, Espanya va rebre un total de 10.1 milions de turistes internacionals, cosa que representa un augment de l'11.4% en comparació del mateix mes el 2022 i un increment del 2.6% en relació amb el juliol del 2019. Aquests números marquen un juliol històric en termes de turisme.

QUEIXES I MÉS QUEIXES

L'augment de les queixes ha estat relacionat amb una sèrie de factors, incloent retards i cancel·lacions de vols, overbooking i problemes amb l'equipatge dels passatgers. La recuperació del turisme després de la pandèmia ha impulsat el trànsit aeri, i les vagues de controladors aeris a Itàlia i França, així com en algunes aerolínies, com Air Europa, Air Nostrum i Ryanair, han contribuït a augmentar les queixes durant aquest estiu.

Algunes aerolínies han buscat evadir o endarrerir les reclamacions com una estratègia per evitar o dilatar el pagament d'indemnitzacions als passatgers afectats per problemes als seus vols o amb el seu equipatge, argumentant, de vegades, causes extraordinàries per eximir-se de responsabilitat. En molts casos, s'aprofiten del desconeixement i la manca d'informació dels passatgers. També han optat per allargar innecessàriament els processos de reclamació en un intent de desgastar els consumidors i fer que abandonin les seves reclamacions, evitant així pagar indemnitzacions per pèrdues, retards o danys a l'equipatge, així com per retards o cancel·lacions de vols.