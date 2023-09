Les conseqüències de les inundacions a Santa Bàrbara. Foto: Europa Press

Els Bombers de la Generalitat van haver de rescatar 12 persones enmig de les intenses pluges que van provocar inundacions a les Terres de l'Ebre. D'aquestes 12 persones, 10 eren atrapades en vehicles, especialment en passos subterranis on s'acumulava una gran quantitat d'aigua.

L'inspector de Bombers a Amposta, Oriol Corbella, va compartir amb els periodistes durant la tarda del diumenge 3 de setembre que estan duent a terme aquestes operacions amb 47 vehicles, dels quals 17 estan equipats com a bombes per drenar aigua de garatges i soterranis inundats.

Corbella va detallar que les àrees més afectades són Santa Bàrbara i la zona costanera d'Alcanar . En aquestes àrees, els rierols han impactat a les urbanitzacions existents, causant danys significatius en nombrosos habitatges.

Fins ara les autoritats han registrat un total de 18 edificis que han resultat danyats, tot i que és important destacar que això no implica necessàriament un "risc de col·lapse estructural". A més, s'han identificat 13 infraestructures afectades, incloent-hi carreteres i passejades.

A més de les afectacions en infraestructures, Corbella ha afegit que hi ha hagut cotxes afectats, però tots han estat "cotxes que no tenien persones a dins".

Els Bombers van treballar diumenge a la nit per a buides totes les estructures inundades i té dos equips d'arquitectes fent tasques de verificació per tal que les zones afectades es puguin considerar "segures" per fer feines de manteniment i arreglar els desperfectes.