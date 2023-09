Foto: Europa Press

La tornada a l'escola del curs 2023-2024 estarà marcada per la implantació total de la LOMLOE , la llei educativa coneguda com a Llei Celaà ; l'ajornament de la nova Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (EBAU) , que seguirà igual que el model anterior el curs vinent; la pujada dels preus dels llibres i el material escolar a causa de la inflació; o la incertesa política després de les eleccions en estar el Govern en funcions i els canvis de governs regionals.

Aquest mes de setembre iniciaran el nou curs més de 759.000 treballadors de personal docent, complementari i dadministració i serveis i més de 8 milions dalumnes de centres públics, concertats i privats en centres educatius no universitaris.

Els alumnes d'Educació Infantil i Primària de la Comunitat de Madrid i els d' Infantil, Primària i Secundària de Catalunya seran els primers tornar a l'escola després de les vacances d'estiu, ja que les classes començaran el proper 6 de setembre.

Les modificacions introduïdes per la Llei Celaà s'implantaran aquest any als cursos parells d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, després que durant el curs passat s'implantés als cursos imparells.

La "incertesa" per la implantació de la LOMLOE o per com serà la nova prova d'accés a la Universitat, ajornada pel Govern en no poder tirar endavant el reial decret en estar en funcions, així com la pujada del material escolar, són alguns dels aspectes que més preocupen els pares i mares dels alumnes espanyols.

"Tornarem a començar un curs amb la incertesa d'un nou Govern, amb la incertesa de la implantació total de la nova llei i els problemes que comporta i que ens manifesten els professors, que tenen dificultats a l'hora d'implementar la nova llei" , ha advertit en declaracions a Europa Press la presidenta de la Confederació de Pares i Mares d'Alumnes (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara, que també avisa que les famílies encara no saben "com serà" la prova final de l'EBAU , que finalment seguirà el model anterior, tot i que els alumnes de Segon de Batxillerat estudiaran aquest curs el model de la LOMLOE.

Per a la presidenta de COFAPA és "especialment preocupant" la incertesa a què s'enfronten aquest curs els alumnes de Segon de Batxillerat, en tractar-se d'un curs "molt delicat" que defineix les possibilitats dels estudiants a l'hora d'escollir una carrera o una Formació professional.

"És més important que mai estar al corrent del que passa amb els nostres fills a l'escola, de com des de casa els podem ajudar i de com podem treballar en equip juntament amb els professors", proposa Ladrón de Guevara, alhora que apel·la a "aquesta unitat i aquesta confiança en els centres i en la tasca diària imprescindible dels professors".