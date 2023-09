@EP

Els embassaments de les conques internes catalanes han tornat a reduir la seva capacitat i se situen al 23,68% malgrat les pluges registrades aquest cap de setmana, 0,24 punts menys que dijous passat, abans de començar el temporal, quan estaven al 23,92%.

Així ho reflecteix l'última actualització aquest dijous de l'informe de l'estat dels embassaments de l' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) , que mostra que la capacitat està per sota de la que hi havia per aquestes mateixes dates el 2022. ,42%.

L'embassament de Darnius Boadella es troba al 17,43% de la capacitat; el de Sau al 20,47%; Susqueda al 23,75%; La Baells al 31,30%; La Llosa del Cavall al 23,77%; Sant Ponç al 35,50%; Foix al 49,62%; Siurana al 4,91%, i Riudecanyes al 4,80%.