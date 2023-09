El vocalista de Smash Mouth, Steve Harwell, ha mort aquest dilluns després d'haver ingressat en cures pal·liatives. La causa de la mort ha estat una insuficiència hepàtica.

Harwell, de 56 anys, va lluitar contra l'alcoholisme durant gran part de la seva vida i anteriorment havia rebut tractament per al fetge en un hospital, però la malaltia havia progressat massa, va dir el seu gerent al medi.

La seva família i amics es van reunir a casa on ha estat sota cures pal·liatives durant els últims tres dies, segons el seu representant.

La notícia de la seva delicada salut arriba gairebé dos anys després que el cantant anunciés el seu retir de la banda que es va formar a la dècada de 1990 i que va donar al món èxits populars com "All Star", "Walkin' on the Sun" i una versió dels Monkees. “I'm a believer', molts dels quals van aparèixer a la pel·lícula “Shrek”.

Harwell va decidir renunciar a ser el vocalista de la banda després d'una actuació preocupant en un festival de música al nord de l'estat de Nova York, on arrossegava les paraules, amenaçava el públic i feia gestos grollers als fans.

A Harwell li van diagnosticar miocardiopatia fa 10 anys i patia insuficiència cardíaca i encefalopatia aguda de Wernicke. Aquesta darrera condició ha afectat en gran mesura les seves funcions motores, inclosa la parla, i n'ha afectat la memòria.