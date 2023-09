Arxiu - El raper Valtonyc a Barcelona

L'Audiència de Sevilla ha fixat per al 21 de novembre el judici promogut contra el raper José Miguel Arenas Beltrán , conegut com a Valtònyc , després d'haver estat processat per un presumpte delicte de provocació per cometre un delicte d'atemptat i alternativament un possible delicte d'amenaces agreujades , a compte del caràcter de les seves mencions a la Guàrdia Civil durant un concert celebrat a Marinaleda.

En concret, la vista oral està prevista per a aquesta data a la Secció Setena de l'Audiència.

La interlocutòria d'obertura de judici oral emesa pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número dos d'Estepa el 18 de maig de 2022 ja donava compte que la Fiscalia demana per a l'acusat una pena de quatre anys de presó i una multa de 3.600 euros per un presumpte delicte de provocació per cometre un delicte d?atemptat i tres anys de presó en el cas del possible delicte d?amenaces agreujades.

CONCERT A MARINALEDA



Segons l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC), que exerceix també l'acusació en aquest cas i que ja es va adherir el 2021 a la petició de la Fiscalia, durant un concert celebrat el 31 de març del 2018 a la localitat sevillana de Marinaleda , l'esmentat raper hauria apel·lat al públic a actuar contra la Guàrdia Civil.

"Mateu un puto guàrdia civil aquesta nit, aneu a un altre poble on hi hagi guàrdies civils i en mateu un, poseu una puta bomba al fiscal d'una vegada", assenyala l'associació com les paraules pronunciades pel cantant i objecte de la denúncia.

CAUSA JUDICIAL



A compte d'això, va intervenir una denúncia per un presumpte delicte d'odi per part de l'AUGC, ja que segons l'associació, les manifestacions del cantant "van expressar de manera delictiva una actitud d'odi irracional contra els guàrdies civils".

"Aquell dia al concert, Valtònyc instava el seu públic a atemptar contra guàrdies civils i les seves paraules no s'han d'entendre com a part de la llibertat d'expressió, ja que no es tracta de la lletra d'una de les seves cançons, sinó d'una intencionalitat dirigida a un nombrós grup de persones, amb el risc consegüent que aquest públic les portés a terme", assevera l'associació.

Després de la denúncia de l'AUGC i l'obertura de diligències per part de la Fiscalia, el Jutjat número dos d'Estepa va obrir unes actuacions, rematades el maig del 2022 amb la interlocutòria d'obertura de judici oral, que assenyala l'Audiència de Sevilla com a òrgan competent per a la celebració del judici, atès que ara aquesta instància ha fixat el judici per al 21 de novembre daquest any.