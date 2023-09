La Conselleria d'Acció Climàtica de la Generalitat i l'Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat han elaborat juntament amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals una llista negra i una altra d'alerta que integren les dades sobre espècies invasores més buscades a Catalunya.

Aquesta informació serveix per "planificar i gestionar aquesta problemàtica ambiental, social i econòmica", ha informat el Creaf en un comunicat d'aquest dilluns, que ha elaborat el gruix del treball en què s'alerta de les espècies més perilloses que podrien entrar a Catalunya els propers anys.

Plaga de cotorres @ep

És "la primera vegada" que Catalunya disposa d'aquestes llistes, i és una iniciativa alineada amb les recomanacions de la Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics (IPBES en anglès) a governs per tenir sistemes d'informació oberts i llistes negres i de alerta sobre invasores.

Les llistes inclouen com a prioritat 1 les espècies amb més potencial invasor detectades a Catalunya però no considerades invasores; a la prioritat 2 les de potencial invasor menor i detectades; a l'alerta vermella 1 són espècies exòtiques amb més capacitat d'invasió no detectades però que necessiten cures per evitar-ne l'entrada; ia l'alerta vermella 2 tenen potencial invasor menor i mai no han estat detectades a Catalunya.

ESPÈCIES

Entre les espècies més buscades a Catalunya però que encara no són invasores (les que estan a la llista negra), hi ha les plantes cactàcies punxants del gènere Cylindropuntia (C. spinosior), algunes plantes aquàtiques, sobretot del gènere Ludwigia (L. grandiflora) o l' Egèria densa i l' Eicchornia crassipes .

En el cas dels insectes, destaca la vespa oriental (Vespa orientalis), detectada per primera vegada al port de Barcelona el 2022 i en principi eradicada, i d'ocells les cotorres de l'antic gènere Aaratinga que es trobarien a Barcelona ia l'àrea metropolitana, com Psittacara mitratus o Nandayus nenday.

D'altra banda, la granota toro , "una de les espècies que més preocupa a Europa" i que era present al Parc Natural del Delta de l'Ebre (Tarragona), s'ha donat per eradicada aquest estiu.

Els dos mamífers més buscats són el ós rentador (Procyon lotor) i el porc vietnamita (Sus scrofa var. domestica), i tots dos "estan sent objecte de mesures de control" per part de la Conselleria.

Pel que fa a les que encara no són a Catalunya però que són presents i amb caràcter invasor en territoris veïns o propers (llista d'alerta), destaquen les algues marines com la Caulerpa taxifolia, els crancs asiàtics (Cherax destructor, Eriocheir sinensis) i mamífers ja estesos per Europa com la mangosta de Java (Herpestes javanicus), el gos ós rentador, (Nyctereutes procyonoides), l'esquirol gris (Sciurus carolinensis) o l' arruí .