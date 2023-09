Les escoles tornaran a obrir les portes demà. Foto: Europa Press

1.605.243 alumnes matriculats (uns 8.440 menys que el curs anterior) i 81.335 docents (1.190 més). Aquestes són les grans xifres que la consellera d'Educació, Anna Simó, va posar sobre la taula a la presentació del curs escolar 2023-24, acte que es va fer a la seu de la Conselleria el passat dilluns 4 de setembre.

Els centres de Catalunya es posaran en marxa entre el proper dimecres 6 de setembre (per als alumnes que estudien en qualsevol dels cursos de les etapes d' Infantil, Primària i Secundària obligatòria) i el proper dimarts 12 (per a Batxillerat i les diferents modalitats de Formació Professional). Més endavant es posaran en marxa també les classes a les universitats.

20.000 ALUMNES MENYS EN INFANTIL I PRIMÀRIA

Els cicles que presenten un major descens en el nombre de matrícules són els d'Infantil i Primària ; de fet, Simó ha xifrat el descens en "20.000 alumnes menys" respecte de les xifres del setembre del 2022. Tot i això, la consellera ha explicat que han incrementat la plantilla de professorat i de personal d'atenció educativa.

El descens de la natalitat explica aquest descens; així, per segon curs consecutiu, hi haurà un descens a la ràtio d'alumnes al tercer curs d'educació infantil, I-3. D´aquesta manera, un 86% de les línies d´aquest curs (i un 70% d´I-4) tindran 20 alumnes o menys per classe.

"Els que comencen a I-3 són els fills de la Covid", va assegurar Simó durant la seva intervenció.

"MÉS RECURSOS I MÉS DOCENTS QUE MAI"

La consellera ha volgut deixar clar que, per part de la Generalitat , el que comença dimecres que ve 6 de setembre és “el curs amb més recursos i més docents que mai ”.

Tot i això, durant la seva compareixença també va haver d'abordar la situació de vaga convocada per sindicats del personal docent, com Ustec-Stes, Intersindical i CGT, de cara a aquesta primera jornada d'aules .

En aquest sentit, la màxima responsable d'Educació (va substituir Josep Gonzàlez-Cambray el mes de juny passat) va tornar a apuntar que cal tenir "escenaris pressupostaris" per donar resposta a les demandes en educació que plantegen els sindicats.

"Sóc la primera a voler revertir les retallades que van començar el 2010 i que han afectat la qualitat educativa i els drets dels docents", ha afegit.

D'altra banda, també va dir que el 80,5% de les famílies beneficiàries del xec escolar de 100 euros per a primària ja els han fet servir, de manera total o parcial.

Aquesta mesura es va prendre per la pujada de preus, encara que hi ha associacions que han criticat que aquesta ajuda no és suficient.

Altres aspectes que cal destacar de l'inici d'aquest curs serà que el departament compartirà les dades d'abandonament escolar amb els ajuntaments (per fer-ne un seguiment més proper). D'aquesta manera, es tractarà de combatre aquest fet, ja que a Catalunya l'abandonament escolar prematur és el més alt del total espanyol, juntament amb la Regió de Múrcia, amb un 16%.

REUNIÓ AMB ELS SINDICATS

La presentació ha coincidit amb una concentració amb els sindicats a les portes de la seu de la Conselleria, a la Via Augusta de Barcelona.

"Sabem que, de moment, no es preveu el retorn de les condicions laborals i, per tant, mantenim la convocatòria de vaga", va apuntar la portaveu d'Ustec-Stes, Iolanda Segura. Els representants dels docents exigeixen el reconeixement del deute pels estadis deixats de cobrar i un termini de cobrament, l'equiparació salarial per al professorat de FP i la reducció de dues hores lectives per als més grans de 55 anys.

L'últim intent per intentar desbloquejar la situació de vaga i que el curs arrenqui sense l'aturada, fixada des de fa mesos, serà aquest mateix dimarts 5, quan se celebrarà una trobada de la Mesa Sectorial amb representació de les dues parts.